Erdoğan: Akşama kadar Afrin düşmüş olur!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "3 bin 444 terörist etkisiz hale getirildi. Temenni ederim ki akşama kadar Afrin düşmüş olur" dedi, Afrin için bir marş yazılmasını istedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 46. Muhtarlar Toplantısı'na konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili yaptığı açıklamada "Temenni ederim ki Afrin akşama kadar düşmüş olur" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hani 'şeytan taşlamaktan tavaf etmeye fırsat bulamıyor' derler ya, bizi işte bu duruma düşürmek istediler. Hamdolsun, biz şeytanı da taşladık tavafımızı da yaptık." dedi. Erdoğan sözlerini "3 bin 444 terörist etkisiz hale getirildi. Afrin'e biraz daha yaklaşık. Temenni ederim ki akşama kadar Afrin düşmüş olur" diyerek sürdürdü.



İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:



"Demokrasimize sahip çıkarken emniyetten, kalkınmadan asla taviz vermedik. Dünyada bu ikisini başaran az ülke vardır. 584 bin yeni öğretmen atadık, 110 yeni üniversite kurduk. Sağlıkta hastane ve diğer tedavi kurumları olarak 3 bin yeni tesisi ülkemize kazandırdık. Şimdi de şehir hastanelerimizi devreye alıyoruz. Bölünmüş yol uzunluğumuz 79 senede 6 bin 100 kilometreydi. Biz 16 senede buna 20 bin kilometre bölünmüş yol ilave ettik. Karayollarımızın üzerine 258 yeni tünel inşa ettik. Dağları deldik, aşılmaz dağların hepsini delip geçtik. Ülkemizde daha önce olmayan yüksek hızlı tren (YHT) hatlarını inşa ettik. Şu anda Ankara, Konya, Eskişehir ve İstanbul YHT'den istifade ediyor. Eskiden sadece belirli bir kesimin faydalanabildiği hava yolunu, halkın yolu haline getirdik. Eskiden lüks otobüs fiyatına şimdi uçakla gidebiliyorsun. Bugün THY dünyada en fazla noktaya uçan havayollarıdır.



SOSYAL YARDIM KONUSUNDA İLK MÜRACAAT KAPISI



Türkiye güçlenirken, büyürken hiçbir vatandaşımızın yoksulluğun pençesinden kıvranmasına rıza gösteremezdik. Şu anda tüm valiliklerimiz, kaymakamlıklarımız hepsi sosyal yardım konusunda ilk müracaat kapısıdır.



Vesayet güçleri ile darbe heveslileri ile elbette bunların dışarıdaki destekçileri ile tarihi bir mücadele verdik, veriyoruz. Son 2 asırda neredeyse birbirinin kopyası saldırılarla, ihanetlerle mücadele etmiş bir milletiz. Çanakkale'de düşmana tarihinin en büyük hezimetini yaşattık ama bizim mücadelemiz orada bitmedi. İstiklal Harbi'ni de yakından takip ediyordu Akif. Şu anda müze olarak milletimize hizmet veren Taceddin Dergahı'na kapanan Akif, dünyadan ilişkisini keserek sabırsızlıkla beklenen şiirini 10 gün içinde bitirir. Meclis'te coşku ile gözyaşları içinde kabul edilen bu marş, öyle sıradan bir şiir, sıradan bir metin değildir. Bu marşımızın anlamını ve önemini çocuklarımıza iyi öğretmeliyiz.



İstiklal Marşımızın anlamını ancak dilimizle birlikte kalbimizle birlikte okuduğumuzda anlayabiliyoruz. En büyük üzüntüm marşı yüreklere nakşedecek bir bestenin bulunamamış olmasıdır. Burada da bestekarlara görev düşüyor. Güfte var, istenilen beste yok. Temenni ederiz ki o da çıkar.



AFRİN İÇİN MARŞ TALEBİ



Şu anda Fırat Kalkanı, Afrin, biz bununla ilgili bir İstiklal Marşı gibi demeyeyim ama bir Mehter Marşı gibi marşı da yazamazlar mı? Bunu hazırlasınlar. Evde torunum bile Mehter Marşı ile yürüyor. Askerlerimizi de Mehter Marşı ile yürütür gibi yeni marşlarla yürütelim. 15 Temmuz için de marş yazılabilmeli. Şiirlerini yüreğiyle de yazan şairlerimize çok önemli görevler düşüyor.



"TEMENNİ EDERİM, AFRİN TAMAMEN DÜŞMÜŞ OLUR"



Afrin'deki ne kadar terörist etkisiz hale getirildi diye son rakamları alayım istedim, 3444 terörist etkisiz hale getirildi. Afrin'e biraz daha yaklaştık akşama kadar Afrin tamamen düşmüş olur.



"SİVİLLER ARAÇLARA BİNDİRİLİP AFRİN'DEN ÇIKARILIYOR"



Harekatta her türlü hassasiyet gözetiliyor. Bakın şu anda önce siviller arabalara bindirilerek özel bir koridordan Afrin'den çıkarılıyor. Bunlar öyle alçak, öyle katil ki benim Mehmedim, o yavrum, yere atılan Kur'an-ı Kerim'i yerden kaldırırken el yapımı bomba ile şehit ediliyor. Bunlar imansız, bunlar kafir.



"BİNLERCE HAİN İÇERİDE"



15 Temmuz gecesi biz milletimize bir çağrı yaptık. Haydi meydanlara dedik. Haydi caddelere dedik ve milyonlar meydanlara döküldü. F-16'lar, helikopterler, tanklar bombaları yağdırırken benim milletim meydanlara, caddelere döküldü. 251 şehidimiz oldu ama bu şehitlerimizle biz ülkemizi kaptırmadık.Bize akıl verenler bunlarla ülkemizi parçalamak istediler başaramadılar. Şu anda yüzlerce binlerce FETÖ ile ilgili asker elbisesi giymiş hainler içeride."