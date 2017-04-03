Erdoğan: Askeri darbenin yanlışını düzeltiyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , 16 Nisan'da yapılacak referanduma ilişkin olarak, "AK Parti'ye gönül veren kardeşlerim, Milliyetçi Hareket Partisi'ne gönül veren kardeşlerim, Büyük Birlik Partisi'ne gönül veren kardeşlerim, Saadet Partisi'ne gönül veren kardeşlerim, bunun yanında CHP'ye gönül veren vatandaşlarıma da sesleniyorum: Bu, ayrım noktasıdır. Dikkat edin ve gelin 16 Nisan'da bu reformu gerçekleştirelim. Buradan sesleniyorum; 12 Eylül darbesine madem ki 'hayır' dediniz, 12 Eylül darbesine 'hayır' diyenlerin, bugün 'evet' demesi gerekir. Neden? Çünkü, biz o yanlışı ne yapıyoruz, şimdi düzeltiyoruz. O askeri darbenin yanlışını şimdi düzeltiyoruz." dedi.



"Bu, ayrım noktasıdır"

"Ülkemizin önünü açacak büyük bir reforma imza atacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize Valiliği önünde düzenlenen toplu açılış törenine katılarak, vatandaşlara hitap etti.15 Temmuz gecesi darbeci general Semih Terzi'yi vurduktan sonra şehit edilen Ömer Halisdemir'in vücudundan 30 kurşun çıkarıldığını anımsatan Erdoğan, "Ömer Halis orada o FETÖ'cu tuğgenerali öldürdü. Onun üzerine onlar da 30 kurşunu onun vücuduna sıktılar. Ama, istedikleri kadar sıksınlar o şehadete yürüdü." diye konuştu.Erdoğan, bu milletin hiçbir evladının bu kadar çukurlaşamayacağını, kendi insanına, anası babası yaşındaki pirifanilere kurşun sıkamayacağını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bunlar, İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün üzerinde bir bayan, Safiye kardeşimize bile utanmadan sıkılmadan kalktılar, orada güya güç, kuvvet, faşizan baskı taslıyorlar. O ne diyor, 'İki çocuğumu bıraktım geldim, beni korkutamazsınız.' diyor. Elinden telefonunu alıyorlar, savuruyorlar falan. Ne oldu? Şu anda hepsi bunların içeride. Bedelini ödeyecekler. Ama Safiye? O da tüm milletimin gönlünde. Mesele bu.Böyle bir hainliği ancak aklını, namusunu ve imanını Pensilvanya'daki o şarlatana bir dolara satmış mankurtlar yapabilir. Şimdi çıkmışlar, utanmadan, sıkılmadan işledikleri cinayetleri inkar ediyorlar. 249 şehidimizin bedelini ödeyeceksiniz, 2 bin 193 gazimizle 15 Temmuz gecesi bir daha gazi olan bu yiğit milletle kendi akıllarınca dalga geçiyorlar. Bedelini ödeyeceksiniz.Kimi Avrupa ülkelerinin de bu hainlere arka çıktığını görüyoruz. Onlar size ne kadar arka çıkarsa çıksın, onlar sizi kurtaramayacak. Sizin ininize girdik, girdik. Nasıl, PKK'nın inine girdiysek, sizin de ininize girdik. Daha da gireceğiz. Hala devletin sağında solunda saklananlar varsa, onları da bulup çıkaracağız."Şu anda 16 Nisan'da yapılacak referanduma 'hayır' diyecek olanların kimler olduğunu anlatan Erdoğan, şunları söyledi:"Birincisi, Kandil Dağı'nda PKK'nın önderleri var ya, onlar 'hayır' diyor, İmralı'daki 'hayır' diyor, Pensilvanya'daki o alçak 'hayır' diyor, Batı'daki o faşist bazı yönetimler de 'hayır' diyor. Hatta onların milletvekilleri ellerine 'hayır' yazmışlar, öyle dolaşıyorlar. Medya organlarıyla 'hayır' diyorlar.Ülkemde de kimlerin 'hayır' dediğini biliyorsunuz. İşte, CHP 'hayır' diyor. PKK'nın desteğindeki parti 'hayır' diyor. Ne yazık ki Saadet'in başındaki bazı takım da 'hayır' diyor. Ama ben, Saadet'e gönül vermiş kardeşlerimi bunlardan tefrik ediyorum. Aynı şekilde MHP'ye gönül vermiş kardeşlerimin içerisindeki millet, vatan sevgisi içerisinde olan kardeşlerimi de tefrik ediyorum. Çünkü onlar 'Bu oyuna gelme' diyecekler ve gelmeyecekler.AK Parti'ye gönül veren kardeşlerim, Milliyetçi Hareket Partisi'ne gönül veren kardeşlerim, Büyük Birlik Partisi'ne gönül veren kardeşlerim, Saadet Partisi'ne gönül veren kardeşlerim, bunun yanında CHP'ye gönül veren vatandaşlarıma da sesleniyorum: Bu, ayrım noktasıdır. Dikkat edin ve gelin 16 Nisan'da bu reformu gerçekleştirelim. Buradan sesleniyorum; 12 Eylül darbesine madem ki 'hayır' dediniz, 12 Eylül darbesine 'hayır' diyenlerin, bugün 'evet' demesi gerekir. Neden? Çünkü, biz o yanlışı ne yapıyoruz, şimdi düzeltiyoruz. O askeri darbenin yanlışını şimdi düzeltiyoruz."Erdoğan 16 Nisan'da FETÖ'cü hainlere bir kez daha derslerinin verileceğini, tüm terör örgütlerinin heveslerinin kursaklarında bırakılacağını, Türkiye'ye kurulan tuzakların bir kez daha bozulacağını aktardı.Rizelilere, seçimlerde verdiği destekten ötürü teşekkür eden Erdoğan, "2007 yılında yüzde 83 oyla, tarihi bir oy oranıyla bize cumhurbaşkanı seçtirmek istemeyen karanlık odaklara bir ders verdiniz. 2014 yılında yüzde 81 gibi rekor bir oyla şahsımı cumhurbaşkanı olarak vazifelendirdiniz." ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, referandumda bu oyların daha da artmasını beklediğinin altını çizerek, şöyle devam etti:"Merhum Menderes ve arkadaşlarının 'yeter, artık söz milletindir' diyerek başlattığı demokrasi mücadelesini inşallah, 16 Nisan'da cumhurbaşkanlığı sistemiyle taçlandıracağız. 16 Nisan'da sadece bu terör yardakçılarıyla hesaplaşmakla kalmayacak aynı zamanda ülkemizin önünü açacak büyük bir reforma imza atacağız. Bunu bildikleri için DEAŞ'ı FETÖ'sü, PKK'sı bütün terör örgütleriyle 'hayır' seferberliği başlattılar.Ne diyor Sevgili Peygamberimiz, 'Kişi sevdikleri ile beraberdir.' Sen, o ülkemizi bölmek isteyen, parçalamak isteyen, milletimizi bölmek, parçalamak isteyenlerle beraber misin? Söyle bana arkadaşını, söyleyeyim sana kim olduğunu. Olay, bu kadar basit. Ama bazen göz var görmüyor, kulak var duymuyor, dil var hakikati söylemiyor. Çünkü, onların gönülleri mühürlü."Bazı Avrupa ülkelerinin de savundukları ne kadar değer varsa, hepsini ayaklar altına alarak bu seferberliğe katkı sağladıklarını ifade eden Erdoğan, Türkiye'nin bakanlarına kapılarını kapatanların şimdi de şehirlerin en merkezindeki meydanlarda faşizan baskıya devam ettiğini kaydetti. Erdoğan Türkiye'ye yönelik en ağır hakaretlerin medya organları aracılığıyla yapıldığına dikkati çekerek, "Hiçbir şey olmaz. Ben, milletime güveniyorum, halkıma güveniyorum, Hakka güveniyorum." dedi.