Erdoğan-Bahçeli görüşmesi bitti. Açıklama bekleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli erken seçim ile ilgili görüştü. Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor

Erdoğan-Bahçeli görüşmesi bitti. Açıklama bekleniyor
18 Nisan 2018 Çarşamba 14:32

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde basın açıklaması yapacak. Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün Beştepe’de Bahçeli’yi kabulüne ilişkin saat 15.30’da basın açıklaması yapacağını belirtti.

Etiketler; #erdoğan #erdoğan bahçeli
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