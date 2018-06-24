Erdoğan başkanlığını ilan etti

Erdoğan: Gayriresmi sonuçlara göre milletimiz Cumhurbaşkanlığı görevini verdi

Kesin olmayan seçim sonuçlarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı. Erdoğan’ın açıklamalarının satır başları şöyle:

Kıymetli basın mensupları, aziz milletim, dünyanın neresinde olursa olsun kalbi bizimle çarpan değerli vatandaşlarım sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. 24 Haziran seçimlerinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Seçimlerin gayriresmi sonuçlarına göre milletimiz şahsımıza cumhurbaşkanlığı vazifesini ve yürütme görevini tevdii etti. Aynı şekilde cumhur ittifakına ve AK Parti'ye Meclis çoğunluğunu vermek suretiyle yasama görevi konusunda da çok büyük bir sorumluluk yükledi.

Bu önemli günde sandık başına giderek oyunu kullanan herkese teşekkür ediyorum. Şahsıma, partime ve ittifakımıza oy veren kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Bunun yurt içinde ve yurt dışında tüm oy kullanma sahip olan kardeşlerime özellikle bu demokratik görevlerini yerine getirdikleri için şükranlarımı ifade ediyorum.

Sandık güvenliği, Türk demokrasisinin gücünün ifadesidir. Bugün Türkiye'nin tamamında milletimiz özgür iradesiyle sandığa gitmiş, oyunu kullanmış, kendisi ve ülkesi için tercihini yapmıştır. Seçimlerin ülkemizin her yerinde büyük bir olgunlukla tamamlanmış olmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Seçime katılan tüm cumhurbaşkanı ve milletvekili adaylarını ayrıca tebrik ediyorum. Hiç kimsenin kendi başarısızlığını gizlemek için seçim sistemine ve sonuçlarına gölge düşürerek, ülkemiz demokrasisinin bu büyük gücüne zarar vermeyeceğini ümit ediyorum.

Seçimlerin rekor bir katılımla sonuçlanmış olmasını, milletimiz bize ve dünyaya çok önemli bir mesajı olarak görüyorum. Mesaj gayet açıktır. Türkiye yüzde 90'lara yaklaşan seçimlere katılma oranıyla tüm dünyaya demokrasi dersi vermiştir. Bugün dünyada yüzde 30-35-45-50 seçimlerin yapıldığı ülkeler kendilerini demokrat tanımlarken, Türkiye demokrasi dersini icra etmiştir. Yüzde 50'yi bulmayan katılım oranlarıyla ortaya çıkan sonuçları demokratik kabul edip, ülkemize hala şaşı bakanları bu sonuçları çok iyi okumaya davet ediyorum.

Milletimin 24 Haziran demokrasi zaferini bir kez daha tebrik ediyorum. Üstün gayret gösteren YSK'dan il, ilçe seçim kurullarına, sandık başlarında görev yapan heyetlerden, partilerin müşahitlerine kadar herkese teşekkür ediyorum. Bizleri arayan, aramak için haber gönderen dost ve kardeş ülkelerin tüm devlet başkanlarına şükranlarımı sunuyorum.

Sevgili milletim, değerli arkadaşlar milletimiz sandıkta üzerine düşeni yapmış, ülkemize bir istikamet göstermiştir. Bundan sonra cumhurbaşkanı ile ve Meclis'i ile bizim için daha çok çalışma zamanıdır. Artık seçim döneminde yaşanan tartışmaları, gerginlikleri, kırgınlıkları geride bırakıp ülkemizin geleceğine yoğunlaşma zamanıdır.