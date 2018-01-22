Erdoğan: Bir şehidimiz var, bedelini ödeyecekler

Cumhurbaşkanı Erdoğan terör örgütünün, Hatay'da enerji santralinin olduğu bölgeye havan attığını belirterek bir şehidin olduğunu söyledi. Erdoğan, "Ama bu karşılıksız kalmayacak. Bedelini çok çok ağır şekilde ödeyecekler. Afrin halolacaktır. Afrin’den geri adım atmak yok" diye konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Sanayi Odası ödül töreninde konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerinin satır başları şöyle:



Bir yandan bölücü terör örgütüyle, diğer yandan FETÖ ihanet çetesiyle, aynı şekilde daha bir çok irili ufaklı terör çetesiyle mücadele ediyoruz. Sınırlarımız boyunca oluşturulmak istenen terör koridoruna ilk hançeri Fırat Kalkanı ile vurduk. Şimdi bazı yazar çizerler bizim bu operasyonlarımızı Kürtlere karşı yapılmış gibi gösterip hedeften saptırmak istiyor. Bizim Kürt vatandaşlarımızla bir sorunumuz yoktur. Olay Kürt koridoru meselesi de değildir. Olay terör koridorunu yok etme meselesidir.



HAVAN MERMİSİYLE BİR ŞEHİDİMİZ VAR



İşte bugün yine Hatay’da oradaki enerji santralimizin olduğu bölgeye attıkları havanla bir şehidimiz var. Tabii ki böyle bir mücadelede şehidimiz, gazilerimiz de olacak. Ama bu karşılıksız kalmayacak. Bedelini çok çok ağır şekilde ödeyecekler. Afrin halolacaktır. Afrin’den geri adım atmak yok.



RUS DOSTLARIMIZLA KONUŞTUK



Biz bunu Rus dostlarımızla da konuştuk, mutabakatımız var.



ABD İLE DE KONUŞTUK...



Diğer koalisyon güçleri ve ABD ile de konuştuk ama ABD’yi bir şeye ikna edemedik. Dedik ki siz DEAŞ terör örgütüyle mücadeleyi niçin PYD, YPG gibi terör örgütüyle yapıyorsunuz. Gelin bunu birlikte yapalım. Dediler ki bizim generallerimiz bize Türkiye’nin bu işe tahsis ettiği ekip veya ordu yeterli değil. Dedim bakın sizin generalleriniz yanlış söylüyor. Bunu sayın Trump’a da söyledim. Siz yolunuza biz yolumuza. 5 bin TIR silah getirdi ABD bu bölgeye. Bugün Suriye’nin kuzeyinde 20 kadar ABD’nin üssü var. Bunları bütün halkımın bilmesi lazım. Biz bilmiyorduk deme lüksüne kimse sahip olmasın. 2000 kadar uçakla da kargo uçağıyla da ayrıca bu bölgeye silah taşınmıştır. Bunlar söylendiği zaman maalesef doğru konuşmuyorlar. Şu ana kadar bu dürüstlüğü göremedik. Biz de Rusya ile yaptığımız görüşme çerçevesinde yolumuza devam ediyoruz. Afrin’de Mehmetçiğimiz görevine devam ediyor.