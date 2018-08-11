Erdoğan: Biz düştüğümüz yerden kalkarız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ordu'da halka hitap etti. Dolardaki yükselişe değinen Erdoğan, "Tehdit ederek bu milleti asla yola getiremezsiniz.. Biz düştüğümüz yerden kalkarız. Dün de kalktık, bugün de kalkarız. Yeter ki benim milletim dik dursun. Hiç endişeniz olmasın, biz bugüne kadar hep dik durduk" dedi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ünye’de sel bölgesini ziyaret ederek, Karadeniz Sahil Yolu’nda yıkılan Cevizdere Köprüsü’nde incelemelerde bulundu. Erdoğan burada yaptığı açıklamada, köprünün en az 3 ay içinde yeniden yapılacağını, bölgede hasar tespit çalışmalarının hızla tamamlanarak yaraların sarılacağını söyledi. Erdoğan buradaki temaslarının ardından Ordu merkeze geçti. Erdoğan burada toplanan kalabalığa hitap etti.

Erdoğan’ın konuşmalarından satır başları:

Yıkılan Cevizdere Köprüsü ihalesini üç dört ay içerisinde, alışılmış bir ihale tarzıyla değil, hemen süratle yapacağız ve köprümüzü de bitireceğiz.”

Bizim işimizin dolarla molarla alakası yok. Onların doları varsa bizim Allah’ımız var. Diyorum ki, gelin yastığınızın altında dolarlar varsa bu dolarları çıkarın. Altınlarınız varsa çıkarın. Hemen bunları bankalara vererek Türk Lirası’na çevirelim.

Biz düştüğümüz yerden kalkarız. Dün de kalktık, bugün de kalkarız. Yeter ki benim milletim dik dursun. Hiç endişeniz olmasın, biz bugüne kadar hep dik durduk.

Hedefimiz şu inşallah tıraş edilen sakal çok daha güçlü çıkar. Ve gerek fındıkları buradan zarara uğrayan barınakları evleri zarara uğrayan ne varsa kim varsa valiliğimizce hasar tespitleriyle sizlere ödenecektir.

Bizi tehdit ediyorlar. Yav tehdit diliyle bu milleti asla yola getiremezsiniz. Biz hukuk dilinden haktan anlarız. Ama böyle tehditten anlayamayız. Kardeşlerim inşallah bizler hak neyse hukuk neyse onun gereğini yaparız. Ama tehdide gelince kusura bakmasınlar. ”Şunu vermeyeceğiz bunu vermeyeceğiz” Senin olsun verme!’

Ben buradan tekrar sesleniyorum ABD’dekilere. Yazık yazık. Siz NATO’daki stratejik ortağınızı bir papaza değişiyorsunuz.