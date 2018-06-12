Erdoğan: Biz proje anlatıyoruz, onlar geyik yapıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir Vilayet Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

Eskişehir bu seçimlerde tercihimizi bir kez daha hizmet siyasetinden yana kullanıyor muyuz? Güçlü meclis cumhurbaşkanlığında şahsımı, mecliste AK Parti’yi destekliyor muyuz? Cumhur ittifakını destekliyor muyuz? Eskişehir vakit birlik vakti diyor muyuz? Vakit Türkiye vakti diyor muyuz? İnşallah sizlerin desteği ile Türkiye şahlanacak. Birlikte, beraber, kardeşçe.

Kardeşlerim bizim diğer partilerden farkımız ne biliyor musunuz? Biz size yaptıklarımızı anlatıyoruz. Daha önce yaptıklarımız bizim en büyük referansımızdır. Bir de yeni projelerimizi sizlere sunuyoruz. Diğerleri ne anlatıyor? Gençlerin söyledikleri gibi söyleyeyim bol bol geyik yapıyorlar. Son 16 yılda Eskişehir’e 21 katrilyon yatırım yaptık. Eskişehir’e 3.devlet üniversitesini de kurduk. Eskişehir’de eski stadın yerine millet bahçesi yapıyoruz.

Mart’ta Eskişehir’de büyükşehiri de alacağız. Bunlardan birşey olmaz. Buraya hızlı treni getirdik mi? Tüm bölünmüş yolları yaptık mı? Eskişehir şehir hastanemiz dev bir eser, bu yıl sonuna kadar hizmete alıyoruz.

Şimdi buradan sizlere bir söz daha veriyorum Eskişehir’i 2019 Türk Dünyası eğitim başkenti ilan ediyoruz. Bunun hayırlı olmasını diliyorum. Eskişehirli, insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışı ile bugünlere geldi.

İcraatimiz son 16 yılda Türkiye’yi 3,5 kat büyütmek oldu. Türkiye ilk çeyrekte Hindistan’dan sonra en çok büyüyen ülke oldu.

Tesla’nın sahibi Elon Musk ziyaretime geldi, gerekir ortaklaşa böyle bir yatırıma girebilir miyiz diye konuştuk. Yeni havalimanımız açılmadan bereketinin haberleri gelmeye başladı. Bizde 18 yaşına kadar herkes ücretsiz sağlık hizmeti alır ama bundan Bay Kemal’in, Bay Muharrem’in haberi yok.

Seçim beyannamemizde 146 projemiz var, ana muhalefet sadece kıraathanemiz içindeki keklere takılmış, asıl kek bunlara denir.