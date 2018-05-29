Erdoğan'da İnce'ye tazminat davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce'nin Pensilvanya iddialarına ilişkin suç duyurusunda bulundu, İnce'ye tazminat davası açtı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 'Pensilvanya' iddiaları sonrası harekete geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, tazminat davası açtı.

Muharrem İnce, bir mitinginde Erdoğan'ın AK Parti'yi kurmadan Pensilvanya'ya giderek Fethullah Gülen'le görüştüğünü ve bunun ardından AK Parti'yi kurduğunu iddia etmişti.

TAZMİNAT DAVASI AÇTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni bir adım daha geldi ve Muharrem İnce hakkında suç duyurusunda bulundu ve İnce'ye tazminat davası açtı.