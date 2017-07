Erdoğan'dan 9 ay arayla iki farklı Lozan Antlaşması açıklaması

Lozan Antlaşması'nı her fırsatta sert bir şekilde eleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bu kez şaşırtan bir açıklama geldi

Lozan Antlaşması'nın 94. yıldönümünde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir mesaj yayınladı. Erdoğan, Lozan Antlaşması'ndan "Cumhuriyetimizin kurucu belgesi" olarak bahsetti, Türk milletinin bağımsızlığından taviz vermeyeceğinin Lozan Antlaşması ile dünyaya kabul ettirildiğini vurguladı. Oysa Erdoğan, sadece 9 ay önce, 29 Eylül 2016'da yaptığı konuşmada Lozan Antlaşması'nı çok sert eleştirmiş ve "Lozan'ı bize zafer diye yutturmaya kalkıştılar" demişti.



CUMHURBAŞKANI’NIN BUGÜN LOZAN’IN 94. YILDÖNÜMÜ İÇİN YAPTIĞI AÇIKLAMA;



“Bugün, Cumhuriyetimizin kurucu belgesi olan Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanmasının 94. yıldönümünü kutluyoruz. Aziz milletimizin her türlü yokluğa, yoksulluğa ve imkânsızlıklara rağmen yazdığı istiklal destanı, Lozan Antlaşması ile diplomasi ve uluslararası hukuk alanında tescil edilmiştir. Türk Milleti, Lozan Anlaşması ile bu topraklardaki bin yıllık varlığını hedef alan Sevr’i yırtıp atmış, bağımsızlığından asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya kabul ettirmiştir. Ülkemiz, dün olduğu gibi bugün de varlığına kasteden çeşitli saldırılara karşı bir beka mücadelesi yürütmektedir. Bu beka mücadelesinde en büyük güç kaynağımız, yaklaşık bir asır önce olduğu gibi kadını-erkeği, genci-yaşlısıyla milletimizin tamamının istiklal ve istikballerine olan sarsılmaz bağlılıklarıdır. Geçtiğimiz hafta birinci yıldönümünü andığımız 15 Temmuz kanlı darbe girişimi karşısında sergilenen direniş, milletimizin ne kadar kararlı olduğunu; vatanı, bağımsızlığı ve iradesini korumak için neleri göze alabileceğini bir kez daha göstermiştir. Asker elbisesi giymiş teröristler eliyle gerçekleştirilmek istenen işgal teşebbüsüne karşı 80 milyonun bütün fertleri ‘Tek devlet, tek millet, tek bayrak, tek vatan’ ilkeleri etrafında birleşmiş, kenetlenmiştir. Türkiye, değerlerinden, ilkelerinden ve aziz milletimizin yiğitliğinden cesaret alarak hedefleri doğrultusunda ilerlemeyi sürdürecektir. Lozan Barış Antlaşması’nın 94. yıldönümünde, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal’i ve kahraman silah arkadaşlarını tazimle yad ediyor; vatanımız ve bağımsızlığımız için canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet niyaz ediyorum.”



CUMHURBAŞKANI’NIN 29 EYLÜL 2016’DA MUHTARLAR TOPLANTISINDA YAPTIĞI AÇIKLAMA



“Tarihte bize ne yaptılar. 1920’de bize Sevr’i gösterdiler, 1923’te Lozan’a bizi razı ettiler. Birileri de Lozan’ı zafer diye yutturmaya çalıştı. Her şey ortada…İşte şu an Ege’yi görüyorsunuz değil mi? Bağırsan sesinin duyulacağı adaları biz Lozan’da verdik. Zafer bu mu? Oralar bizimdi. Oralarda bizim camilerimiz, mabetlerimiz var ama şu anda hala Ege’de kıta sahanlığı ne olacak, havada, denizde ne olacak bunları konuşuyoruz, hala bunun mücadelesini veriyoruz. Niye? İşte o anlaşmada masaya oturanlar sebebiyle. O masaya oturanlar, o anlaşmanın hakkını vermediler. Veremedikleri için şimdi onun sıkıntısını biz yaşıyoruz.”