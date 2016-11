Erdoğan'dan AB'ye idam yanıtı: Sana ne!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben Hans'ın George'un ağzına bakarak karar vermem. Ben Hakk'a ve halka yönelerek cevabımı veririm. Halkım idam mı diyor, parlamentoya gelir. Parlamento idam diyorsa bana gelir ben de onaylarım, bunu açıkladım. Şimdi Avrupa Birliği'ndeki birileri niye idam istiyorsunuz, sana ne!" dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Yeni İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisleri ile Çevre Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor. Erdoğan özetle şunları söyledi: "Bizi milletimiz ezici bir çoğunluk yüzde 63'le başa getirdi. 19 Kasım, 14. yılı geride bıraktık. Bir yandan içeride dışarıda tuzak ve engellerle mücadele ederken, bir yandan hizmetler getirmenin çabası içinde olduk. Eğitim, sağlık, enerji, tarımda, savunma sanayide, her alanda devrim niteliğinde reformlar yaptık. Cumhuriyet tarihinde yapılanların kat kat fazlasını yaptık. Biz ülkemize, milletimize hizmet için çalışırken birileri de bize çelme takmaya çalışıyor. 2007 Cumhurbaşkanlığı seçimi ardından gelen kapatma davası. Ardından yapılanlar da aynı amaca yönelik.



'3 YILDIR ATEŞ ÇEMBERİNDEN GEÇİYOR'



Amaç neydi Türkiye'yi hızlı büyüme amacından tüm dostlarına, mağdurlara el uzatan bir ülke yolundan alıkoymak. Nerede garip var, biz oradayız. Neresi olursa olsun. Biz oradayız. Kardeşlerim Türkiye özellikle son 3 yıldır bir ateş çemberinden geçiyor. Bu mücadelenin adını doğru koymak lazım. Cumhuriyet'ten sonra yeni bir Kurtuluş Savaşı veriyoruz. Üstelik bu savaşı tek bir cephede değil askeri, siyasi, ekonomik veriyoruz. Gezi ile çevre hassasiyetini tehdit algısı ile kaos çıkarmak istediler. Bu ahlaksızlara sorun bu ülkeye kaç ağaç diktiniz? Biz milyonlarca değil, milyarlarca diktik. Taksim'de 13 ağacın yeri değiştirildi. Bunun için neler yapmadı. Bunlar her şeyi yapar, cibiliyetlerin gereği bu onun için. Bu saldırıyı bir ayda boşa çıkardık. Ardından 17-25 Aralık emniyet yargı darbesi geldi. Yani FETÖ. Ne dediler, yolsuzluk hırsızlık dediler. Ne kadar siyasi ekonomik dinamik varsa hepsine saldırdılar. Yolsuzluk bunlardaydı. Hırsızın ta kendileri, kendileriydi. İşadamlarını tehdit ediyorlardı. Bunları yaptılar.



'BEN HANS'IN GEORGE'UN AĞZINA BAKARAK KARAR VERMEM'



Bu konuyla ilgili düşüncelerimi söyledim. Ben Hans'ın George'un ağzına bakarak karar vermem. Ben Hakk'a ve halka yönelerek cevabımı veririm. Halkım idam mı diyor, parlamentoya gelir. Parlamento idam diyorsa bana gelir ben de onaylarım, bunu açıkladım. Şimdi Avrupa Birliği'ndeki birileri niye idam istiyorsunuz, sana ne! Demokrasi milli irade değil mi? Milli irade bunu istiyorsa vekillerde bunu istiyorsa yasalara göre Cumhurbaşkanına gelir ben de bu istikamette veririm. Benim 248 tane şehidim var. Bekara karı boşamak kolaydır. Bunlar rahat. Biz dertliyiz dertli. Parlamento yakılıp yıkılacak. Binamız bombalanacak, Boğaz Köprüsü bombalanacak. 36 şehidimiz olacak. Utanmadan sıkılmadan böyle bir şey isteyemezsin diyecek.



ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNİ KAMUOYU ARAŞTIRMALARINDA GÖRÜYORUM



Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyiniz onlar diridir, siz bilemezsiniz. Onların şöyle ya da böyle demesi önemli değil, siz ne diyorsunuz? Milli irade ne diyorsa odur. Anayasa değişikliği hazırlanıyor. Şu anda da görüldüğü kadarıyla iktidar ile MHP ortaklama çalışma sürdürüyorlar. Temmeni ederim ki isabetli adım atılır. Adımla da tabii sayı yeterli değil. Ama ana muhalefetin içinden de destek gelirse hallolur. İktidar ve MHP biz yine de milletimize götürelim. Milletimiz ne der ben biliyorum. Kamuoyu araştırmalarında da görüyorum. Yüzde 72 ile nasıl anayasa değişikliği yaptıysa burada da destek vererek değişikliği yapacaktır. 2014 mali seçimlerinde yine aynı yıl yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Gezi ile 17-25 Aralık'ın siyasi kısmını yapmak istediler. Milletimiz izin vermediler.



GÜNEYDOĞU'DA ÇUKUR EYLEMİ YAPTILAR



Önce Güneydoğu Anadolu'da çukur eylemleri yaptılar. Vatandaş ve güvenlik görevlilerimizin şahadetiyle sonuçlandı. Artık bunlara gereken dersi ilk yapılacak seçimlerde vermemiz lazım. Suriye ve Irak'taki eylemleri DEAŞ ile ülkemize bulaştırmak istediler. 56 kardeşimizi canlı bomba ile Gaziantep'te şehit ettiler. Bunlar aynı akraba. Bunlar bizim üyelerimiz dediler, alakası yok. 6 yaşındaki yavrunun kolu kopmuş bunlar böyle alçak. Bizler dik duracağız.



15 TEMMUZ BİR İŞGAL GİRİŞİMİDİR



İstihbarat teşkilatlarımızın çalışmalarıyla terör örgütü bekleneni vermedi. Mücadele alanını Türkiye sınırları dışına taşıdı. Celabrus'u DEAŞ'dan kurtardık. Rai'yi kurtardık. El Bab'ı kuşattık. 15 Temmuz saldırıların en alçakçasıydı. FETÖ ihanet çetesi çocuğun çocuğun rızkından keserek namuslarına emanet edilen tankları, topları milletin üzerine sürdü. Türkiye 2 fiili darbe, 2 de darbe operasyonu yaşamıştır. Bunlar halkımızın gönlünde derin izler bıraktı. 15 Temmuz kadar ihanet değildi. Türkiye'nin iradesini dış güçlere peşkeş çekmiş güruhun işiydi. 15 Temmuz aynı zamanda bir işgal girişimidir. Devletin silahlarıyla millet katledilmemişti.



YA YURTDIŞINA KAÇILAR YA CEZAEVİNDELER



15 Temmuz TSK içindeki asker elbiseli hainler tarafından gerçekleştiğinden cunta girişimidir. 15 Temmuz günü güneş batarken herkesin bir hesabı vardı. Öngörülmeyen bir hesap devreye girdi. Tüm hesapları bozdu. Milletlerden millet olmadığını şanına şöhretine boşuna sahip olamadığını gösterdi. Tanklara, helikopterlere meydan okudu. Nur mağarasının kapısındaki örümcek ağının gücünü unutmayın. Allah bizimle beraber. Gören gözler bir anda görmüyor. Şair ne diyor; İmandır o cevher ki,ilahi ne büyüktür İmansız olan paslı yürek,sinede yüktür, imanlı yürekler imansız yürekleri bitirdi. Pensilvanya'ya da göstermiştir. Ya yurtdışına kaçtılar ya da cezaevlerindeler. Hukuk, yasa ne emrediyorsa bunun bedelini ödeyecekler.



BEDELİNİ ÖDEYECEKLER



Kopyalarla, kamu personel sınavlarındaki yolsuzlukların bedelini ödeyecekler. İnsanlar hakkı olduğu halde devlet dairelerine giremediler. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Saraçhane başta olmak üzere İstanbullulara bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Havalimanına indiğimde beni karşılayan bakanımı eşimi torunlarımı karşılayan vücutlarını siper eden, uçaklardan koruyan 10 binlerce kardeşime şükranlarımı iletiyorum. Meydanlara inin dediğimde FaceTime'dan, şükranlarımı iletiyorum. Bu millet yüce bir millet.



NENE HATUN'UN TORUNLARISINIZ



Dün akşam Sancaktepe'de evini ziyaret ettim bir gazi, bir de şehidimizin. Şehitler tepesi boş değil, toprağını kahramanlar bekliyor diyor şair. Milletimiz o gece cümle aleme ilan etmiştir. Rabbim sizlerden ve tüm İstanbullulardan milletimden razı olsun. Darbe girişimini geride bıraktık. Mücadelemiz bitmedi. Hanım kardeşlerimiz mücadele verdi, 11 hanım kardeşim şehit oldu. Siz Nene Hatunların torunlarısınız.



'HADDİNİZİ BİLİN HADDİNİZİ'



İşte AP'nin aldığı son kararı gördünüz. Milletime sesleniyorum: Şimdi onlar da tekrar duysunlar ! Türkiye'de OHAL varmış, teröristlerin üzerine çok sert gidiliyormuş, idam geri getirilecekmiş, tartışılıyormu, medyaya kısıtlama varmış, vize serbestisinin 7 maddesi yerine gelmemiş, bu da yetmezmiş gibi bizi ekonomi ile de tehdit ediyorlarmış, Türkye gibi her gün teröre maruz kalan bir ülkeye terörle mücadele etme demek terör örgütlerine teslim olmak demektir. Ey AP siz teröre çanak mı tuttunuz hayırlı olsun. Siz teröre yardım ve yataklık yapıyorsunuz farkında mısınız? Fransa OHAL'i kaç ay uzattı! Şimdi yeniden uzatmayı düşünüyorlar. Belki bir 3 ay daha belki bir 3 daha uzayacak! size ne? bunun kararını parlamento verir size ne? Haddinizi bilin haddinizi! Geçti o! Onlar mazide kaldı. Avrupa'da hangi devlet bizim yaşadıklarımızı yaşasa çok daha ağır yaptırımlara gider. AB'nin insanlığın ne kadar uzağına düşebileceğinin örnekler gazete arşivlerinde mevcuttur. Batı'dan gelen hiçbir kuru sıkı tehdit bizi bu ülkeyi savunmaktan alıkoyamaz. Koridorları terör örgütü militanları ile süslü AP'de alınan kararlarla Türkiye'yi hizaya sokacağını zannedenler büyük bir yanlış içindeler. Bugün sırf bize zarar vermiyor diye koynunuzda beslediğiniz eli kanlı katiller namlularını size doğrultacak."



CAN DÜNDAR'A: DİKTATÖR OLSAM YURTDIŞINA KAÇAMAZDIN



(Eski Cumhuriyet gazetesi Genel yayın Yönetmeni Can Dündar için) Bir tane köşe yazarı müsvettesi, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılıyor, kaçarak Almanya'ya gidiyor. Orada Almanya cumhurbaşkanı ağırlıyor. Sonra konuşmalarında Türkiye'yi açıkhava gazeteci hapishanesine benzetiyor. Bu nasıl hapishane ki sen kaçabiliyorsunu! Seni tutuksuz yargılamak için serbest bırakan bu ülkeden neden kaçtın! Karakter meselesi bu! Benim için diktatör başlığı attı! Ben diktatör olsaydım sen nasıl yurtdışına kaçacaktın! Batı bu şimdi koynunda bunları besliyor. Bunlara yaptırdıkları konuşmalarla Türkiye değişecek. Türkiye daha da güçlenecek!



'İKİ YÜZLÜ AB'



Şimdi sizlere AB'nin ve AP'nin ülkemize yönelik politikasının iki yüzlü olduğunu gösterecek bir örnek veriyorum. AP, 23 Kasım tarihinde bir karar aldı! Propogandaya karşı AB stratejik iletişim kararı. Bu karar önemli. Bu karar medya özgürlüğü ifade hürriyeti açısndan AB'nin bize dayattıklarının tam tersi tespitlerle dolu. Konu kendi çıkarları olunca ne kadar kısıtlayıcı olduğunu ortaya koymuştur. Ahkam kesenlere bu kararı alıp ibretle okumalarını tavsiye ediyorum. Nefret ve savaşın kışkırtılması ifade özgürlüğü kılıfına saklanamaz diyor. Biz de olunca neden kılıf uyduruyorsunuz! Bize gelince hemen ifade özgürlüğüne sığınıyorsunuz."