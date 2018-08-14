Erdoğan'dan ABD'nin elektronik ürünlerine boykot çağrısı

Dolardaki hareketlilikle ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bodoslama şekilde üzerimize geliyorlar. Yapabileceğimiz iki şey var. Bunlardan biri ekonomik, diğeri siyasi tavırdır" dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’nin elektronik ürünlerine boykot uygulanacağını söyledi.

Erdoğan şu şekilde konuştu:

“AK Parti'nin tarihi milletimizin tarihi kadar eskidir. AK Parti'yi anlamak için önce Türkiye'yi ve Türk milletini anlamak gerekir.

“Bu milleti anlamayan hiç kimse AK Parti'yi anlamaz. AK Parti'nin girdiği her seçimlerde galibiyetle ayrılmasını anlamayanların bakış açılarını değiştirmeleri gerekiyor.

“Türkiye tartışmaların açık yüreklilikle yapıldığı bir ülke olmalıdır. Türkiye'ye yönelik açık bir ekonomik saldırı var. Eskiden bu işler daha sofistike, daha dolaylı yollardan yapılırdı şimdi bodoslama bir şekilde üzerimize geliyorlar. Yapacağımız iki şey var; bunlardan biri ekonomik diğeri siyasi tavırdır. Siyasi duruşumuzu sağlam tutmaktır. Maruz kaldığımız saldırının ekonomimizin gerçek durumuyla bir ilgisi yoktur öyleyse bizim de kendimizi buna göre konumlandırmamız gerekiyor. Son döviz kuru olayına bir bakalım dolar ülkemizin parası karşısında bir anda 4,8 seviyesinden nasıl oldu da 7'lere fırladı? Savaşa mı girdik? İşgale mi uğradık? Hayır. Tam tersine kendi topraklarımızda da bölgemizde de huzurun teminatı bir ülke durumdayız.

Ya biz sizinle stratejik ortak değil miyiz? Somali’de beraber olmadık mı? Afganistan’da herkes bir tarafa dağılırken orada beraber olmadık mı? Kosova’da beraber olmadık mı? Peki bu yaptığınız nedir? Ne yapmak istiyorsunuz? Nereye varmak istiyorsunuz? Ama şunu bilmeniz lazım. Bu milletin karakteri sağa sola savrulan bir karakter değildir.

“Bunun bize maliyeti var. Ama operasyonu gerçekleştirenlere de bir maliyeti olduğu şüphesiz.

“Zira Türk milleti istiklali söz konusu olduğunda canıyla, malıyla, dişiyle tüm varlığını ortaya koyar. 15 Temmuz bunun en son, en büyük ve en çarpıcı örneğidir. Milletimle beraber nasıl 15 Temmuz'da tanklara karşı durduysak, bugün de dolarların, kurun, faizin karşısında aynı kararlılıkla duracağız. Ben milletime inanıyorum. Milletimin bu konuda kararlılığına inanıyorum. Onlar yoğun şekilde şu anda Türk Lirasını hemen alıp, doları bankalara bozdurduğunu görüyorum. Doları hemen bozdurup Türk lirasının onurunu korumak bunun en güzel yanıtı olacaktır. Buradan milletimize özellikle iş dünyamıza sesleniyorum; ekonomik tetikçilere vereceğimiz en güzel cevap daha çok çalışmaktır. Depoları kilitlememizin hiçbir anlamı yok; ihraç, ihraç, ihraç. Üretim, üretim, üretim. Yola devam.

“Dün siyasi özgürlüğümüzü birbirimize kenetlenip çıplak ellerimizle darbecilerin silahına galabe çalarak korumuştur. Bugün ekonomik özgürlüğümüzü imkanlarımızı seferber ederek koruyacağız.Süre0:00

“Buradan iş dünyamıza sesleniyorum. Ekonomik tetikçilere vereceğimiz en güzel cevap, işimize dört elle sarılmak olacaktır. Daha çok üreteceğiz, daha çok ihraç edeceğiz. Depoları kilitlemenin anlamı yok. İhraç, ihraç, ihraç. Üretimi askıya alalım… Çok ciddi yanlış yaparsınız. Üretim, üretim, üretim; yola devam. Daha çok istihdam oluşturacağız, daha çok ter dökeceğiz. Dışarıdan dövizle aldığımız ürünün daha iyisini, daha kalitelisini üretip biz dışarıya satacağız.

“Amerika’nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız. Onların iPhone’u varsa öbür tarafta Samsung var. Kendi ülkemize Venüs Vestel var. Biz bunları uygulayacağız.

“Ne yaptığımızı ne yapacağımızı anlasınlar. Dolayısıyla biz kendimize yeteceğiz. Olmayanı da üreteceğiz. Dışarıya para verip yaptırdığımız her işin daha güzelini yapıp, biz dışarıya servis edeceğiz. Bu millet bunları yapmaya muktedirdir. Biz İHA’ları ABD’den istediğimiz zaman ne diyorlardı? ‘Kongre izin vermiyor’ Kötü komşu bizi ev sahibi yaptı. Şimdi bunları biz üretiyor muyuz? Üretiyoruz. Sıkıntımız yok. Hem de istediğimiz kadar üretiyoruz. Şimdi de ihraca başlıyoruz, mesele bu.

“Bu millet onlar gibi bakan değil, kazan-kazan esasına göre hareket eden bir millettir. Ham maddede, yarı mamule, mamulden yüksek teknolojiye, yüksek teknolojiden tasarıma doğru işlerimizi geliştireceğiz. Fabrikalarımızı fazla çalıştıracağız, yatırımlarımıza ara vermeyeceğiz. Dünya kazan biz kepçe daha çok dolaşacağız.

“Şimdi bu hafta içinde Batıda uluslararası camiada bir çok yapacağımız görüşmeler olacak. Hazine ve Maliye Bakanımız şu anda bazı ülkeleri dolaşıyor. Biz aynı şekilde telefonla irtibatlarımızı kuruyoruz, kurmaya devam edeceğiz. Sağ olsun batıdan dostlar arıyorlar, onlarla görüşüyoruz. Ve Türkiye’de bir araya gelmenin gayretleri içerisindeyiz. Onlarla bir araya geleceğiz ve dayanışmamızı bu şekilde sürdüreceğiz.

“Ülkemize yatırım yapmayı düşünenleri daha çok teşvik edeceğiz. İmkanı olanlara sesleniyorum, kaynakları dışarıdan içeriye doğru akıtacağız. Bunları başardığımızda önümüze konan engellerin birer birer devrildiğini, yazılan senaryoların yırtıldığını göreceğiz. Millet olarak bunu daha önce defalarca başardık. Çanakkale’de başardık, İstiklal Harbi’nde başardık, Menderes ile başardık. Özal ile başardık. AK Parti ile 16 yılda başardık mı? Başardık. İnşallah bu defa da başaracağız.

“Kurulan tuzakların bozulduğunu, yazılan senaryoların yırtıldığını göreceğiz. Sen Türksün, Türk lirası ile beraber yoluna yürüyeceksin. Bekle gör anlayışı ile üretimi durdurursak paramızı dövize yönlendirirsek asıl o zaman düşmana teslim oluruz.”