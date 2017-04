Erdoğan'dan ABD'ye destek: Olumlu ama yeterli değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD 'nin İdlib'e yönelik saldırıların gerçekleştirildiği hava üssüne yönelik operasyonuna ilişkin," Akdeniz'deki Amerikan savaş gemilerinden atılan füzelerle Suriye 'nin bu hava üssü vuruldu. Esed rejiminin bu hava üssü kimyasal ve konvensiyonel silahlarla işlediği savaş suçlarına karşı atılmış somut bir adım olarak bunu olumlu bulduğumuzu buradan Hatay'dan ifade etmek istiyorum. Ben bunu da yeterli görmüyorum" dedi.



"HER ALANDA CİDDİ ADIMLAR ATILMASININ ZAMANI GELMİŞTİR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hatay'da toplu açılış töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:" Bugün imkan bulursam Kimyasal silah saldırısında yaralananları hastanede ziyaret edip geçmiş olsun dileklerimi sunacağım. İşledikleri insanlık suçlarını, çocuk katliamlarını DEAŞ'la mücadele kılıfı altında gizlemeye kalkmamalıdır. Suriye'de yaşananlar DEAŞ kılıfına sığmayacak kadar açıktır. Rejim tarafından desteklenen kullanılan terör örgütlerinin PYD, YPG gibi güçlerin gerçekleştirdikleri hoyratça saldırıların hiçbir meşruiyeti vicdanları teskin edecek hiç bir gerekçesi kalmamıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nin olumlu açıklamaları ve girişimleri olmuştu. Suriye Halkı'nın can güvenliğini hedefleyen her türlü çabaya destek vereceğimizi ifade etmiştik. Bu gece Amerika Birleşik Devletleri'ne ait savaş gemilerinden İdlib'e yönelik saldırıların gerçekleştirildiği hava üssüne yönelik bir operasyon düzenlendi. Akdeniz'deki Amerikan savaş gemilerinden atılan füzelerle Suriye'nin bu hava üssü vuruldu. Esed rejiminin bu hava üssü kimyasal ve konvensiyonel silahlarla işlediği savaş şuçlarına karşı atılmış somut bir adım olarak bunu olumlu bulduğumuzu buradan Hatay'dan ifade etmek istiyorum. Ben bunu da yeterli görmüyorum. "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ettiğini, Amerika'nın gerçekleştirdiği operasyonun bir başlangıç olmasını dilediğini ifade etti. Erdoğan konuşmasını şu şekilde sürdürdü:" Mazlum Suriye halkını korumaya yönelik her alanda ciddi ve netice almaya yönelik adımlar atılmasının zamanı gelmiştir. Son gelişmeler Türkiye'nin Suriye'de terörden arındırılmış güvenli bölgeler oluşturma çabasının ne kadar isabetli olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Uluslararası toplumun göstereceği ortak kararlılıkla rejimi ve bölgede insanlık suçu işleyen tüm terör örgütlerini durdurma imkanına sahip bulunduğunu özellikle düşünüyoruz. Amerika'nın İdlib saldırısına karşı ortaya koyduğu aktif tutumun bu yönde gelişmelerin adeta bir başlangıç olmasını diliyorum. Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bu gece saat 4'ten itibaren hep bunu izledim. Suriye'nin geleceğine binlerce kilometre öteden gelip burada kendi politik hesaplarının kavgasını verenler değil, Suriye Halkı karar versin diyoruz."