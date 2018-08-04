Erdoğan'dan ABD'ye: Men dakka dukka

Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Erdoğan, Ankara'da, partisinin kadın kolları kongresinde konuşuyor. ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarına değinen Erdoğan, "Biz bugüne kadar sabrettik. Ben de buradan arkadaşlarıma talimat veriyorum ABD'nin İçişleri ve Adalet bakanlarının Türkiye'deki mal varlıklarına el konulacak. Arapların güzel bir sözü vardır men dakka dukka (eden bulur)" dedi

Konuşmasının başında son dönemde yeniden hortlayan terör saldırılarına değinen Erdoğan “Nereye kaçarsa kaçsınlar, sırtlarını kime dayarsa dayasınlar katliamların hesabını soracağız” dedi.

ABD’nin Türkiye’ye yönelik yaptırımlarına değinen Erdoğan, “ABD’nin son attığı adım bir stratejik bir ortağa yakışmayacak bir adımdı. Bir yandan stratejik ortak diyeceksin diğer yandan PKK’ya silah vereceksin. Kalkıp bir papaz üzerinden yaptırım kararı alacaksın. ABD bu adımla birlikte aslında Türkiye’ye karşı ciddi bir saygısızlık yapmıştır.

Biz bugüne kadar sabrettik. Ben de buradan arkadaşlarıma talimat veriyorum ABD’nin İçişleri ve Adalet bakanlarının Türkiye’deki mal varlıklarına el konulacak. Arapların güzel bir sözü vardır ‘Men dakka dukka’ (eden bulur)” dedi.