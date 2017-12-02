Erdoğan'dan ABD'ye tepki: Sahte mahkemelerle ülkemi mahkum edemez

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kimisi Hans'ın kulu kölesi oluyor... Kimisi George'un kulu kölesi oluyor. Kimisi de sahte kurulan mahkemelerde yargılanmak suretiyle benim ülkemi yargılıyor. Fetö alçağının temsilcileriyle kurulan mahkemeler asla benim ülkemi mahkum edemez. Güya benim ülkemi yargılıyorlar, boşuna uğraşmayın" dedi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kars 6. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Erdoğan'ın konuşması özetle şöyle: 'Makamınız mevkiniz paranız pulunuz değil sadece ittika. Şu Kars Kalesi'nden bakınca bu şehre hayran olmamak mümkün değil. Biz ne zaman eğildik ki? Beşer planında kimsenin karşısında bugüne kadar eğilmedik. Biz sadece ve sadece rükuda ve secdede eğildik başkası asla. Ben inanıyorum ki hiçbir zaman ne paranın ne pulun ne de beşeri bir ilişkinin önünde eğilmeyeceksiniz. Eğilirseniz hakkım helal değil. Birileri Amerika'ya gider birileri batının değişik ülkelerine gider ama bu ülke sahiplerine kalır. Kimisi Hans'ın kulu kölesi oluyor, kimisi George'un kulu kölesi oluyor, kimisi kurulan sahte mahkemelerde yargılanmak suretiyle güya benim ülkemi yargılamaya kalkıyor. Boşuna uğraşmayın. Bizim abdestimizden şüphemiz yok ki namazımızdan şüphemiz olsun. Öyle sanal oluşturulan mahkemelerle, o Fetö denilen alçağın uydurma temsilcileriyle kurulan mahkemeler asla benim ülkemi mahkum edemez."

"TERÖRİSTLERE HADDİNİ BİLDİRMEYE DEVAM EDİYORUZ"



"Biz sadece rabbimizin huzurunda rükuda secde de eğildik. Bizim değerlerimizde asla kula kulluk yok. Sadece Allah'a, Hakk'a kulluk var. Bugüne kadar böyle geldik. İnşallah son nefesimize kadar da böyle gideceğiz. Sizi bu duyguların insanı olarak sevdim. İnanıyorum ki sizler de bizi bu duygularla sevdiniz. Benim sizden bir ricam var. 2019 farklı bir yıl. 2019 Mart'ın da yerel seçimleri yapacağız, ardından Kasım'da inşallah Cumhurbaşkanlığı, hükümet sisteminin bir reformla değişimini yapacağız. Hazır mısınız ? Fakat bunun için 'hazırız' demek yetmiyor. Ne yapacağız şimdiden başlayıp inşallah Mart ve Kasım'a kadar yoğun bir çalışma yapacağız. Ne diyoruz; Tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet. Bizim rabiamız bu. Biz Türkü, Kürdü, Lazı, Çerkezi, Azerisi, Terekemesiyle hepsiyle 80 milyon tek milletiz. Biz 780 bin kilometre kare vatan topraklarıyla tek vatan olacağız. Bizim en önemli simgemiz bayrağımız renk şehidimizin kanı, hilal bağımsızlığın ifadesi yıldız şehitlerimizin ta kendisi. Bayrağımızla eş bir bayrak asla yok. Paçavralarla bizi aldatmya kalkmasın kimse. Kimse bu ülkede vatan topraklarımızı böleceğini de zannetmesin. Buna gayret edenlerin üzerine Cudi, Tendürek ve Kandil'de F-16'larla bombalar yağdırdıysak onları nasıl oralara gömdüysek bundan sonra da gömmeye devam edeceğiz. Bu teröristlere haddini bildiriyoruz. Bir hafta içinde 100 terörist etkisiz hale getirildi. Bu ülkeyi bölmeye gayret etmeye devam ederlerse bu 100'ler. 200' 300'ler hatta bin olacak. Benim milletimin huzur ve refahına kimse kastetmeye gayret etmesin. Biz milletimizin birliği için varız bu ülkenin huzuru için varız. Bizim huzurumu kaçırmaya gayret edenler bunun bedelini ödeyecekler. Bu teröristlere asla el aman vermeyeceğiz."



UÇAK BİLET FİYATLARI PAHALI



Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçak bilet fiyatlarının pahalı olduğunu THY Yönetim Kurulu Başkanına söylediğini ifade ederek. "Fiyatlar yaz- kış değişiyor muş. Bundan dolayı talep de artmış. Hele hele Sarıkamış bayağı hareketlenmiş. 'Şimdi bu şehitler diyarına bir hafta sonu seferleri artırın. Fiyatları da bir gözden geçirerek indirin' dedik. Sağ olsun başkan da hemen yönetimi toplayıp gözden geçirerek değerlendireceklerini söyledi. İnşallah biz de bunu takip edeceğiz" diye konuştu.