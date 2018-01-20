Erdoğan'dan Afrin açıklaması: Operasyon fiilen başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Afrin operasyonu sahada fiilen başlamıştır. Bunu Münbiç operasyonu takip edecek." dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kütahya İl Kongresinde konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siz kimi kandırıyorsunuz, bu örgütün adı PKK'dır. Her biri başka telden çalışıyor. Artık onların ne dedikleri bizi hiç ilgilendirmiyor" diyerek çıkıştı. Erdoğan, "Afrin operasyonu sahada fiilen başlamıştır. Bunu Münbiç operasyonu takip edecek" dedi.



ABD'YE: SİZ KİMİ KANDIRIYORSUNUZ?



"Suriye'de kendilerince bir oyun kurgulayanlar, terör örgütünün adını değiştirerek kurnazlık yaptıklarını sanıyorlar. Bizim gözümüzde adı ne olursa olsun teröristlerden müteşekkil her türlü organizasyonun adı terör örgütüdür. Yok Suriye Demokratik Güçleri'ymiş, yok sınır ordusuymuş, yok sınır muhafızlarıymış, yok iç güvenlik oluşumuymuş, siz kimi kandırıyorsunuz ya. Bu örgütün adı PKK'dır, bu örgütün adı PYD'dir, bu örgütün adı YPG'dir.



"KIRK TAKLA ATIYORLAR"



Amerika'nın da Avrupa Birliği'nin de terör örgütleri listesinde olan PKK var ya, Suriye'de iş tuttukları örgüt işte onun ta kendisidir. Böyle olduğunu kendileri de çok iyi bildikleri halde bizi ve tüm dünyayı kandırmak için adeta kırk takla atıyorlar. Bunu yaparken de sürekli kendileriyle tenakuza düşüyorlar. Biri diyor ki 'Ordu kuracağız', öteki 'Bizim asla böyle bir amacımız yok', bir başkası da 'Sınır muhafızları oluşturacağız' diye bir laf ediyor. Daha bunun mürekkebi kurumadan iç güvenlik oluşumu diye bir şey çıkıyor ortaya. Bunların birbirlerinden haberi yok ya da birinin söylediği yalanı öteki duymadığı için her biri başka telden çalıyor. Onların ne dedikleri bizi ilgilendirmiyor. Sahada ne oluyor, ona bakıyoruz.



"ONLARIN AKLINA TÜRK DEYİNCE KUCAKLARINDA BÜYÜTTÜKLERİ FETÖ'CÜLER GELİYOR"



Galiba onların aklına Türk deyince sadece kucaklarında besleyip büyüttükleri FETÖ'cüler ve bu ihanet şebekesinin karaktersiz, omurgasız, her türlü kullanıma elverişli elemanları geliyor. Yine bunların aklına galiba bölgede çalışılacak ortak deyince de sadece parayı verenin tepe tepe kullanabildiği bir kiralık katiller ordusundan ibaret olan PKK'lılar geliyor. Ama merak etmeyin, terör örgütlerine güvenmenin ne kadar yanlış olduğunu öğrenecekler. Bu bölgede Türkiye'den başka çalışılabilecek müttefik bulamayacaklarını öğrenecekler.



"EY FETÖ DAHA NE KADAR KAÇACAKSIN"



Ey Feto, ne kadar kaçacaksın? Bu Amerika sana ne kadar bakacak? Bir yere kadar bakacak bakacak, ondan sonra da kirli mendil olarak kapıya atacak. 'Ben seninle mi uğraşacağım ya' diyecek. O günler yakın. Bunları göreceğiz.



"AFRİN OPERASYONU SAHADA FİİLEN BAŞLADI"



Afrin operasyonu sahada fiilen başlamıştır. Bunu Münbiç takip edecek. Madem Münbiç'te bize verilen sözler şu ana kadar yerine getirilmedi, bunun gereğini yapmamıza kimsenin söyleyecek sözü olamaz. En önemlisi de ülkemizin güney illerindeki can ve mal güvenliğini teminat altına almaktır. Hiç kimse bu durumu hafife almasın, bizim için söz konusu vatansa, gerisi teferruattır."



"TERÖR PİSLİĞİNİ TEMİZLEYECEĞİZ"



Irak sınırına kadar ülkemizi kuşatmaya çalışan bu terör pisliğini temizleyeceğiz. Burada bir hususun altını özellikle çizmek istiyorum. Bizim, Suriye'nin toprak bütünlüğüyle, bağımsız ve müreffeh geleceğiyle, Suriye halkının demokratik talepleriyle ilgili en küçük menfi bir düşüncemiz yoktur. Tam tersine kendi milli güvenliğimizle beraber ülkemizdeki 3,5 milyon sığınmacı başta olmak üzere evlerinden ve vatanlarından olmuş, Suriye nüfusunun yarısından fazlasını teşkil eden 13 milyona yakın kardeşimizin güvenliği, huzuru, geleceği için de bu adımları atıyoruz.



"SURİYE'DE KİM İŞGALCİ?"



Suriye'de kimler işgalcidir, bunu size açıklayayım mı? Suriye halkını çoluk çocuk demeden katleden herkes işgalcidir. 1 milyona yakın Suriyeliyi katledenlerden daha büyük işgalci olur mu?