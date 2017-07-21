Erdoğan'dan Almanya'ya tepki: Hepsi yalan!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alman şirketleriyle ilgili herhangi bir soruşturma olmadığını belirterek "Alman Ekonomi Bakanı'nın beyanlarını şiddetle kınıyorum. Hiçbir Alman şirketi ile ilgili bir soruşturma, araştırma yoktur, hepsi yalandır" dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çırağan Sarayı'nda İkitelli İstanbul Şehir Hastanesi kredi anlaşması imza töreninde konuşuyor. Erdoğan'ın açıklamaları özetle şöyle: "Yaşadığımız deprem, afetlere hazırlıklı olmamız gerektiği gerçeğini bir kez daha hatırlatmıştır. Dün geceki depremde ciddi bir hasar ortaya çıkmaması alınan tedbirlerin alınan tedbirlerin etkili olduğunu göstermiştir. Allah ülkemizi ve tüm dünyayı bu tür afetlerden korusun.



JAPON DOSTLARIMA TEŞEKKÜR



Japon dostlarıma teşekkür etmek istiyorum. Demek ki Kore bitmedi ve Kore'nin yanında ayrıca bizim en önemli gemimizin batışı Japon sularında bitmedi. Bizim bölgede attığımız adımların dayanışma ruhuyla devam ediyor olması bundan sonraki sürecin de aynen Marmaray da olduğu gibi devam edeceğini gösteriyor. Ülkemize olan güvenleri ve kadirşinaslıkları için tüm Japon dostlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Şimdi Japon dostlarımızla önemli bir projenin arifesindeyiz. İnşallah Sinop'taki nükleer enerji santralinde Japon dostlarımızla gerçekleştirmenin adımlarını atıyoruz, bu konuda da gecikmek istemiyoruz. Süratle bunu da bitirelim istiyoruz. Biz ülkemize davet ettiğimiz herkese gelin birlikte kazanalım çağrısı yapıyoruz. Bizim birlikte çalışmaya, kazanmaya ihtiyacımız var.



ALMANYA'YA TEPKİ: HEPSİ YALAN



Bazılarının siyasetle ticareti birbirine karıştırmakta ısrar ettiğini görüyoruz. Alman Ekonomi Bakanı'nın, tamamen dolaylı mesajlarla ülkemize yatırım yapan şirketleri ürkütmeyi amaçlayan beyanlarını buradna şiddetle kınıyorum. Ve bu asla siyasete siyasette temsil makamında olanlara yakışmaz. Terörle, teröre bulaşanlarla siyaseti lütfen birbirine karıştırmayın.



Ve ben MİT'i, İçişleri Bakanı'mı aradım ve kendilerine sordum. 'Şu ana kadar Alman şirketleriyle ilgili başlattığınız soruşturma araştırma var mı' Ve dün arkadaşlarımdan aldığım cevap şudur 'Hiçbir alman şirketiyle ilgili başlatmış olduğumuz soruşturma araştırma yoktur, hepsi yalandır.' Buradan Alman dostlarıma, tüm dünyaya şunu hatırlatmak istiyorum. Türkiye'yi karalamaya gücünüz yetmez. Bu tür şeylerle bizi korkutmaya gücünüz hiç yetmez. Onların garantisi, güvencesi bizi. Biz kazan-kazan esasına göre çalıştık.





ALMANYA KENDİNE ÇEKİ DÜZEN VERMELİ



Türkiye'deki teröristleri Almanya'da saklayan hükümet önce bunun hesabını vermelidir. Almanya'da niçin saklanıyor? Onlara verilen maddi destekleri neyle izah edecekler? Elimizde tüm video kasetlerle, ekranlarda sürekli yayınlanan ve AB'nin yasak koymuş olduğu terör örgütü olarak kabul ettiği PKK'yı kendi caddelerinde alman polisinin koruması altında gösteri yapmasına müsaade eden Almanya bunu neyle izah edecek? Onun için Almanya kendine çeki düzen vermelidir. Bizi de asla ürkütemez. Kendi yargıları ne kadar bağımsızsa, bizim yargımız onlardan daha bağımsızdır. Biz bir çadır devleti değiliz, biz bir kabile devleti de değiliz.



ALMAN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN SEYAHAT UYARISI SON DERECE YERSİZ



Hasbel kadar yakaladıkları zenginlikle tehdit etmeye kalkıyorlar. Türkiye’nin kara liste iddiasını ortaya atanları bunu ispata davet ediyorum. Diğer yandan yine Almanya’nın Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan seyahat uyarısının, son derece yersiz ve kasıtlı bulduğumu belirtmek isterim. Ülkeler dedikodularla yönetilemez. İşte G-20 zirvesinde, Abe ile görüştüğünüzde sorun. Adım atarken adım başında polis vardı. Ama biz Antalya’da bir G-20 zirvesinde yaptık, her yönüyle dört dörtlük olduğunu ifade ettiler. Hala konuşuluyor, muhteşem bir G20. Türkiye’ye kimse bu kara lekeleri çalamaz. Ama yargımızı da yönlendirmeye güçleri yetmez. Türkiye konusunda bu tür beyanlarda bulunan herkesi ilkelere saygı göstermeye davet ediyorum."