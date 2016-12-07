Erdoğan'dan Almanya'ya tepki: Ülkene teröristi alıyorsun...

31. Muhtarlar Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'da TBMM Başkan Yardımcısı Ayşenur Bahçekapılı'nın gördüğü muameleye tepki gösterdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda 31. kez muhtarlarla bir araya geldi. Burada muhtarlara seslenen Erdoğan, Almanya'da TBMM Başkan Yardımcısı Ayşenur Bahçekapılı'nın gördüğü muameleye tepki gösterdi. Almanya'nın teröristleri ülkesinde misafir ettiğini söyleyen Erdoğan, ama TBMM başkan yardımcısı ve heyetinin kapıda saatlerce bekletildiğini belirtti. Onlara da aynısını yapmak gerektiğini belirten Erdoğan, ondan sonra kendisine diktatör dendiğini ifade etti. Doların yükselişi ile ilgili de konuşan Erdoğan, elinde dövizi olanın parasını TL'ye çevirmeye başladığını söyledi. Erdoğan bu süreçten insanların zararlı değil karlı çıkacaklarını da söyledi.





İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:



Son hamle ekonomimiz ile yapıldı. Döviz spekülasyonu ile ekonomimizi çökertilmeye çalışılıyor.Ekonomimizin bazı sıkıntıları yok mu? Elbette var. Hükümetimizi bunları çözmek için gayret sarf ediyor.Piyasada bir durgunluk olduğunu biz de görüyoruz. Bu durgunluğun psikolojik ve provokatif sebeplerden kaynaklandığını görüyoruz. Döviz artışının elle tutulur sebebi olmadığını biliyoruz.



MİLLETİMİZİ FARKLI BİR ANLAMDA YARDIMA ÇAĞIRDIK



Devletin imkanlarını harekete geçirmenin yanında milletimizi farklı bir anlamada yardıma çağırdık. Milletime vatandaşlarıma teşekkür ediyorum.



Benim vatandaşım geldi, Türk lirasına yönlendi ve kim, nerede, elinde ne kadar dövizi varsa bunu Türk lirasına çevirmeye başladı. Milletime teşekkür ediyorum. Vatandaşlarıma teşekkür ediyorum, sağ olsunlar, var olsunlar. Bu millet, eğer dert vatan ise, millet ise ne diyor, 'Gerisi teferruattır.' Elinde ne varsa hemen gitti Türk lirasına çevirmeye başladı. Bu konudaki kararlılığın devam edeceğine inanıyorum



Bu konudaki kararlılığın devam edeceğine inanıyorum. Ekonomide maruz kaldığımız saldırıyla ilk defa karşılaşmıyoruz. Geçtiğimiz 14 yılda her türlü krizin gerisinde gizli ya da açık ekonomik saldırılar da vardı. "Biz bu milleti faiz lobisine mahkum etmeyeceğiz" dedik.





YALNIZ DEĞİLSİN TWEETLERİ GELDİ



"Yalnız kalsam da" dediğimde tweetler art arda kalmaya başladı. Milletimden Allah razı olsun. "Yalnız değilsin" tweetleri gelmeye başladı.

Şimdi diyorum ki; yalnız olmadığımı biliyorum. Bu döviz baskısına karşı paramıza sahip çıkacağız, Türk lirasını değerlendireceğiz.



DAHA İYİ OLACAĞIZ



Biz iyi bir noktadayız. Kim ne derse desin daha iyi olacağız.Bu mücadelenin hem güç hem inanç meselesi olduğunu devamlı ifade ediyoruz.Türkiye sadece görünen rakamlardan asla ibaret değildir. Bütün bunların gerisinde yüz milyonlarca kardeşimizin mazlumun mağdurun desteği ve duası vardır.İnsanlar döviz bürolarına dolar almak için değil bozdurup TL almak için koşuyor.Ben çağrımıza kulak veren milletimizin her bir ferdine şükranlarımız sunuyorum.Artık kiralarda da dövizden Türk Lirası’na geçiliyor.“





BİZZAT ARIYORUM



Ben de bildiğim, gördüğüm, duyduklarımı bizzat arıyorum. Eğer bu vatanı seviyorsan arkadaş sen de Türk Lirası’na geçeceksin.“



Bunu bir görev telakki ediyorum. 10 kazanacaktın da 9 kazan 8 kazan… Ama bu millet güçlenecek.





ALMANYA'YA BÜYÜK TEPKİ



Meclis başkan yardımcılarımızdan Ayşenur Hanım Almanya’ya seyahat yapıyor. Çantasını çalıyorlar. Pasaport kimlik içinde. Gidiyor büyükelçilikten geçici pasaport alıyor. Ve havalimanında kendisine geçiş izni vermiyorlar. Geçiş izni vermemekle beraber alıyorlar saatlerce bekletiyorlar. Teröristi alıyorsun ülkende misafir ediyorsun, ağırlıyorsun ama bu ülkenin TBMM Başkan Yardımcısını ve heyetini orada kapıda saatlerce bekletiyorsun. Şimdi bunlara aynısını yapmak gerekmez mi? Ondan sonra Erdoğan oluyor 'diktatör'. Sen benim Meclis Başkan Yardımcıma, bir bayan milletvekiline bu tür bir yanlışı yaparsan, senin polisin vesairen bunu yaparsa buna aynısıyla mukabele etmem lazım. Bütün oradaki personelin kimse, neyse bunlara gereğini yapmadığın sürece Türkiye de buna misliyle mukabele eder, etmek durumundadır.



Teröristleri ister göndersinler ister göndermesinler. Biz de kendi taktiklerimizi yapacağız. Elin oğlu binlerce kilometre öteden gelip operasyon yapıp bize yerinizden kıpırdamayın diyorlar. Bize bunları çok görenlere buraları dar ederiz."