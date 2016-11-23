Erdoğan'dan AP oylaması açıklaması: Sonuç ne çıkarsa çıksın...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AP oylamasıyla ilgili yaptığı açıklamada "Sonuç ne çıkarsa çıksın bu oylamanın bizim nezdimizde hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen İSEDAK 32.Toplantısı'nda Avrupa Parlamentosu'ndaki Türkiye oylamasıyla ilgili konuştu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yarın Avrupa Parlamentosu'nda bir toplantı olacak ve Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik müzakereleri için oylama yapacaklarmış. Peşinen ifade etmek isterim ki şu anda buradan söylüyorum, ekranları başında izleyen tüm dünyaya sesleniyorum: Sonuç ne çıkarsa çıksın bu oylamanın bizim nezdimizde hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur" dedi.





"VERİLMEK İSTENEN MESAJI BENİM HAZMETMEM MÜMKÜN DEĞİLDİR"



Erdoğan, "15 Temmuz gecesi demokrasi ve istiklali için canlarını ortaya koymuş bir milletin iradesini hiçbir terazi tartamaz. Bu ülkenin istikrar ve istikbal mücadelesi orada ellerin havaya kalkıp inmesiyle kesintiye uğrayacak değildir. Bu millet tatlı su demokratı olmadığını, iradesine, özgürlüğüne ve onuruna sahip çıkmak için gerekirse canını feda edebileceğini 15 Temmuz gecesi tüm dünyaya ispat etmiştir. Bu oylamanın siyasi bir bağlayıcılığı olmasa da açıkçası verilmek istenen mesajı benim hazmetmem mümkün değildir. Avrupa Parlamentosu'nun böyle bir oylamaya gitmeye tevessül etmesi dahi terör örgütlerine kol kanat gerdiğinin, onların yanında saf tuttuğunun ifadesidir" diye konuştu





"SOMUT BİR DESTEK GÖRMEDİK"



Erdoğan, "Biz, Avrupa Birliği'nin değerlerine pek çok üye ülkeden daha fazla sahip çıktığımızı bugüne kadar sayısız kez ortaya koyduk. Ancak, Batılı muhataplarımızdan kulağa hoş gelen sözlerin ötesinde somut bir destek görmedik. Tam tersine taahhütlerin hiçbiri gerçeğe dönüşmedi, verilen sözler yerine gelmedi" şeklinde konuştu.