Erdoğan'dan Arda imalı sözler: Ahlaktan yoksun...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazeteciye saldıran Arda Turan'a göndermede bulunarak, "Ahlaktan yoksun sporla bir yere varamayız. Bu yaklaşımla dünya çapında isimlere sahip olamayız." açıklaması yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanat ve spor camiasından önemli isimlere Huber Köşkü'nde iftar yemeği verdi.



Sanat ve sporun öneminden bahseden Erdoğan, "Kültürü, sanatı, sporu belli kesimlerin tekelinde tutma saplantısının ülkemize hiçbir faydası olmadığı gibi, tam tersine bu tavır her alanda üzüntü verici bir sığlığa yol açmıştır" dedi..



Erdoğan şöyle devam etti: "Teessürle belirtmem gerekir ki Türkiye'nin gücü ve kapasitesiyle kültür, sanat ve spor alanında bulunduğumuz yer uyumlu değildir. İrfandan yoksun bir kültür, sanat ve ahlaktan yoksun bir sporla hiçbir yere varamayız. Bu yaklaşımla bırakınız dünya çapında isimlere ve eserlere sahip olmayı, milletimizin asgari beklentilerini dahi karşılayamayız."



ARDA TURAN'A GÖNDERME OLARAK YORUMLANDI

Bu açıklamalar ise geçtiğimiz günlerde Milli Takım uçağında gazeteci Bilal Meşe'ye saldıran ve daha sonra da bu olaylardan dolayı Milli Takımı bıraktığını açıklayan Arda Turan'a gönderme olarak yorumlandı.