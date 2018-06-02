Erdoğan'dan bedelli müjdesi

Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığı ile seçimlerden sonra bedelli askerlik için görüşeceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerekliyse bekletmeyiz." dedi

Erdoğan'dan bedelli müjdesi
02 Haziran 2018 Cumartesi 09:11

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bedelli askerlik hakkında açıklama yaptı. Star TV'de Nazlı Çelik'in konuğu olan Erdoğan, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerden sonra bedelli askerliği gündemine alacağını söyledi.

"UYGUNSA ÖNÜNÜ AÇARIZ"

Nazlı Çelik'in bedelli askerlik sorusunu yönelttiği Erdoğan; "Seçim sonrasında Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı ile oturur konuşuruz. Gerçekten böyle bir şey uygun diyorlarsa, gerekli diyorlarsa, hiç bekletmez önünü açarız." diye cevap verdi.

Etiketler; #erdoğan #bedelli #bedelli askerlik
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