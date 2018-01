Erdoğan'dan Beşiktaş Belediyesi açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş Belediye Başkanının görevden uzaklaştırılması için "Demek ki bir su kaçağı var. Bize gelen bilgiler çok daha farklı" dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, Fransa'da bölgesel ve uluslarası gelişmelerin yanı sıra ekonomik konularda görüşmeler yapacağını söyledi. Erdoğan, basın toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.





BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ AÇIKLAMASI



Erdoğan, Beşiktaş Belediye başkanının görevden alınmasıyla ilgili bir soruya" Biliyorsunuz İçişiler bakanlığının bir sürekli olarak mülkiye müfettişleriyle yaptığı kontroller vardır. Zaman zaman özel mülkiye müfettişleri çıkarmak suretiyle yapılan kontroller vardır. Bunlar sürekli belediyelerde çalışan mülkiye müfettişlerinin verdiği bilgiler olacağı gibi daha çok istihbarat üzerine yapılan atılan adımlardır. Belediye başkanlığı yapanlar bilir. Yapmamış olanlar bilmez. Benim belediye başkanlığım döneminde mesela sürekli odalar tahsis ettiğimiz mülkiye müfettişleri vardı. Ama tabii bundan bi haber olan çıkıp konuşuyor. Orası çok çok önemli değil asıl önemli olan bu tür açığa alma kararını İçişleri Bakanlığı veriyorsa burada demek ki su kaçağı var. Şu anda da bu atılan adımlarla Ataşehir'de ne olduysa burada da bu oluyor. Ve bize gelen bilgiler çok daha farklı. Fakat işadamlarımız bakın açık konuşuyorum ; vatandaşlarımız kendisinden rüşvet talebinde bulunulduğu zaman yüzleşmeye var mısın dediğimizde bir çoğu kaçıyor. 'Benim bu işim kalır'. Hem gelip şikayet ediyorsun hem suçüstü yapalım dediğimiz zaman da bundan kaçarsanız biz burada hakikaten görevi suisitimal edenleri nasıl ortaya çıkaracağız? Burada da böyle bir süreç söz konusu. Yurt dışan çıkma vs tüm bunların hepsi içişleri bakanlığımız kendi yasal haklarıdır. Bu yasal hakkını hukuk içinde kullanmıştır. Orada galiba benim çocuklarımın da yurt dışında olduğu imkanı oldu vs gibi. Buraya bir düzeltme yapmamız lazım. Benim çocuklarımın gitmesi sayın belediye başkanını en kaliteli okullarda okuttum mantığından hareketle değil benim çocuklarım öz vatanında okuma hakkı olmadığı için yurt dışına giti. Çok çok yüksek olmasına rağmen. Mesele erkek oğlum kat sayı engeline takılarak -Boğaziçi tutuyordu puanı- burada farklı bir üniversiteye girme imkanı oldu. Biz de yurt daşına gönderdik. Kızlarım başörtüsü sebebiyle okuma hakkından mahrum oldular. Onları da bundan dolayı abisinin yanına gönderdik. Onlar da yine en saygın üniversitelere girerek lisansüstü masterini da yaptı büyük kızım. Küçük kızım da yine İngiltere'de master yaptı. O da orada aynı şekilde dönüşünü yapmış oldu. Farklı farklı yakıştırmalar yapıyor. Ailesiyle ilgili konularda yurt dışına çıkışı engel olmadıktan sonra böyle bir engelleme yapacağına ihtimal vermiyorum. Bakınımızla konuşuyorum. Mani durum yoksa önü de açılır" yanıtını verdi.





"AMERİKA'NIN ADALET ANLAYIŞI BUYSA DÜNYA YANDI"



Erdoğan, ABD'de yargılanan Hakan Atilla'yla ilgili bir soruya şu yanıtı verdi:



" Amerika'da şu anda çok ciddi bir kumpaslar zinciri içinde süreç işletiliyor. Sadece hukukta kumpaslar değil ekonomik alanlarda da kumpaslar var. Her tarafı adeta kendine göre yola getirimenin gayreti içinde. Örneğin Atilla meselesinde ABD'ye girişinde 6 kez giren Atilla herhangi bir engellemeyle karşılaşmıyor. 7'de alınıyor. Şu verilen kararda bile çelişkilerle dolu olduğunu görüyoruz. 6 davanın birinde yok diyor. Diğerlerinde dolaylı yoldan kara para aklamaya kadar getiriyor işi. Halk Bankası'nın kendisiyle uzaktan yakından ilgisi yok. Olayı malum Zarrab konusuyla bütünleştirmek suretiyle bir yere vardılar. Çok daha çirkin olanı da süreç çok farklı işletildi. Eğer ABD'nin adalet anlayışı buysa evet o zaman dünya yandı. ABD adalet anlayışını gözden geçirmeli. Aynı zamanda tahkim etmeli. Böyle adalet anlayışı olmaz. Dünyaya ders vermeye kalkmasın. Zarrab konusunda da yapılmakta olanlar, dönenler.. Onu geç benim ülkemde bize karşı darbe girişiminde bulunacaklar. Devlete darbe girişiminde bulunanları sene 99. Bugün 400 dönümlük arazi içinde paşalar gibi yaşatacaklar. Ülkemden çıkan yargı kararlarına hiçbirine saygı duymayacaklar. Kendilerine giden 85 kolinin üzerinde, şimdi herhalde 100 koliyi bulmuştur. Bütün bunların içerisinde olan, verilmiş kararlarla ilgili olarak da hiçbirini nazarı itibara almayacaklar. Kusura bakmayın. Böyle mi yaklaşıyorsunuz? Öyleyse aramızdaki ikili ilişkilerdeki uluslararası hukuk ve ikili hukuk anlaşmaları da ne yapıyor böylece? Hükmünü yitiriyor. Bundan sonraki süreç üzülerek söylüyorum ki böyle işleyecektir"



Erdoğan, cumhurbaşkanlığı adaylığı için toplanması gereken 100 bin imzayla ilgili soru üzerine "100 bin imzayı toplamaktan uzaksa bir siyasi hareket bunu yapmasına da gerek yok. Demek hiç güçü yok. Bu imzayı toplayamıyorsa bu mücadeleyi vermekte zor. Diğer konu maliyet. Buradan olaya giriyorsak artık onun sorunu. Bunun kararını tek başına vermedik ki" yanıtını verdi.





KADINA YÖNELİK ŞİDDET



Kadına yönelik şiddet haberlerinin hatırlatılması üzerine Erdoğan, "Kadına şiddetin izahı söz konusu değil. Bunlar cani. İnsanlıktan nasibini almış değil. Gerçekten bu son dönemde yaşadıklarımız hakikaten TV ekranlarında izlediğimiz zaman acaba diyoruz medyayı mı suçlasak? Bunları göstermeyin. Toplum psikiyatrik bir bunalımın içine giriyor. Diğer taraftan ibret olabilir mi diyorsunuz? Fakat bunlar zerre kadar insanlıktan nasibini almış değil. Bunu gördüğü zaman bazı vatandaşlarımız ne diyor haklı olarak idam diyor. O yavruları nasıl öldürürsün? Bunlar senin yavrun. Sende zerre kadar birşey yok mu? Bakıyorsun yavruları, annesini öldürüyor. Kendini öldürsen ne yazar öldürmezsen ne yazar? Yorumlar başlıyor. Ruhsal bunalıma girdi böyle oldu. Ruhsal bunalıma girmeyen de var. Buna toplumsal tepki çok çok önemli. Toplumun içinde önce kendi akrabalarından başlamak üzere yalnızlığa itmek veyahutta psikolojik sıkıntıdan çıkarmak için önce yakınlarının adımları atması gerekir. Devlet olarak eğitim sistemi içinde çok daha farklı ele alıp bu noktada nesillerimizi iyi eğitmemiz gerekiyor. Dini eğitimin de çok çok önemli olduğunu ifade etmem lazım. Diyanete düşen önemli görevler var" şeklinde konuştu.





'KARIŞTIRILAN ÜLKELER HEP İSLAM ÜLKELERİDİR'



Erdoğan, İran'daki olaylarla ilgili bir soruya "Ben de Ruhani ile bir görüşme yaptım. Hafta sonuna kadar tamamıyla normalleşmenin olacağını söylediler. Bir normalleşme sürecinin içine de girmiş vaziyette. Sayın Ruhani'nin ilk anda yaptığı açıklamada bu sokak gösterilerine kendi halkının demokratik hakları olduğu ifade, süreci ciddi manada yumuşatmıştır. Dışişleri olarak açıklamamızı yaptık. Özellikle bazı ülkelerin başta ABD, İsrail olmak üzere. Bu ülkelerin İran, Pakistan içişilerine karışmalarını bir defa doğru bulmamız mümkün değil. İçişlerini karıştırmaktır. Kendi içinde ülkelerin halklarını birbirlerine karşı getirmektir. Bunların ne yazık ki çok değişik uygulamalarını görüyoruz. Irak maalesef düzelmemiştir. ABD'nin oraya attığı adımla Irak'ta geri sayım başlamıştır. O günden bugüne Irak'ta düzelme söz konusu değil. Suriye, Filistin, Mısır, Libya, Tunus'ta aynı. Afrika'da Sudan, Çad hepsi aynı. Birşey önemli. Karıştırılan ülkeler hep İslam ülkeleridir. Buralar zerinde bu oyun oynanıyor. Kendi imkanları var. Yer altı zenginlikleri var. Bütün bu zenginlikle nasıl kendilerine ait kaynaklar haline getirebilirler. Bunların adımlarını atıyorlar. Kusura bakmasınlar bu gerçekleri başta halkımız ardında da tüm insanlığın bilmesi lazım. Bakışların değişmesi gerekiyor. İnanıyorum ben er yada geç bu bakışlar değişecek. Birilerini yalnızlığa sevk etmek isteyenler dünyada yalnız kalacaktır." yanıtını verdi.