Erdoğan'dan çağrı: Risk alın!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Borsa İstanbul'da düzenlenen, Borsa İstanbul Kuruluş Yıl Dönümü programı ve yeni hizmet binasının açılış törenine katıldı

15 Temmuz darbe girişiminde Borsa İstanbul'un da hedef olmasının tesadüf olmadığını belirten Erdoğan, "15 Temmuz darbe girişiminde Borsa İstanbul'un da hedef olması tesadüfü değildir. Bu vesileyle Borsa İstanbul'da verdiğimiz şehitler başta olmak üzere tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Türkiye'yi her şeyiyle dışa bağımlı hale getirmek isteyenlerin elleri üzerimizden hiç eksik olmadı. 2003 yılından bu yana da benzer yöntemler zaman zaman denenmek istendi. Borsa, döviz kurları, faizler üzerinden ülkemizi krize sürükleme çabaları hep yaşandı. Büyük projelerimizi engellemek için kredileri zorlaştırmak başta olmak üzere her yolu denediler. Eski Türkiye yok herkesin bilmesi lazım" dedi.



"SON GÜNLERDE DÖVİZ KURUNU SİLAH OLARAK KULLANIP YİNE ÜZERİMİZE GELMEYE BAŞLADILAR"



Döviz kurundaki artışa değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemize yönelik ekonomik saldırılar durmuş değil. 15 Temmuz darbe girişiminde olduğu gibi, milletimiz ekonomiye siper oldu. Biz direndikçe karşımızdakiler de saldırı çıtasını yükseltiyorlar. Son günlerde döviz kurunu silah olarak kullanıp yine üzerimize gelmeye başladılar. Varsın gelsinler. Bizler de bunların alternatiflerini üretiyoruz, üreteceğiz. Hiçbir ekonomik rasyonalitesi temeli olamayan bir şekilde döviz kurunun yükseltilmesini başka bir izahı yoktur" diye konuştu.



"BİZİM SORUNUMUZ SÜRATLİ HAREKET EDEMEMEK"



Türkiye'nin güçlü bir ekonomiye sahip olduğunu ifade eden Erdoğan, "Bizim bu saldırıyı karşılayacak gücümüz ve imkanlarımız vardır. Ama maalesef eskiden beri var olan tüm çabalarımıza rağmen üstesinden gelemediğimiz bir hastalığımız yüzünden böyle bir görüntüye sebebiyet veriyoruz. Bizim sorunumuz süratli hareket edememek. Döviz spekülasyonlarında olduğu gibi milletimizin moralini bozacak düzeyde dalgalanmalara yol açıyor. Siyasi sebeplerin hedeflerin, oyunların gayet iyi farkındayız" açıklamasında bulundu.



"IRAK'TA DA OLUMLU GELİŞMELERİN YAŞANMASI İÇİN HER TÜRLÜ ÇABAYI GÖSTERİYORUZ"



Dış politikaya ilişkin Erdoğan, "Suriye meselesinin çözümü konusunda oldukça ümit verici gelişmeler yaşanıyor. Irak'ta da olumlu gelişmelerin yaşanması için her türlü çabayı gösteriyoruz. Sorun yaşadığımız pek çok ülke ile yeni bir döneme girdik. Küresel ticaretteki durgunluğun aşılmaya başlandığına dair işaretlere şahit oluyoruz. Güncel sıkıntıların çözümünde atılması gereken adımlar konusunda biraz daha hızlı ve kararlı olunması açıktır" dedi.



"TÜRKİYE EKONOMİSİNİN ÇOK KISA BİR SÜREDE BUGÜNKÜ SIKINTILARI DA ATLATACAĞINA YÜREKTEN İNANIYORUM"



Türkiye ekonomisinin çok kısa bir sürede bugünkü sıkıntıları da atlatacağına yürekten inandığını vurgulayan Erdoğan , "Döviz kurundaki suni şişkinliğin giderilmesi ile birlikte piyasalardaki bekle gör politikasının da sona ereceğini ümit ediyorum. Esasen ortada üstesinden gelinemeyecek bir meselede yoktur. Türkiye ekonomisinin çok kısa bir sürede bugünkü sıkıntıları da atlatacağına yürekten inanıyorum" diye konuştu.



"TÜRKİYE'NİN BUGÜN KENDİSİNE İNANAN, GÜVENEN RİSK ALMAYA HAZIR YATIRIMCILARA İHTİYACI VAR"



"Türkiye'nin bugün kendisine inanan, güvenen risk almaya hazır yatırımcılara ihtiyacı var" diyerek konuşmasına devam eden Erdoğan, "Her sıkıntımızda olduğu gibi ekonomideki sıkıntılarımızda da savunmada kalarak değil hücum pozisyonuna geçerek aşabiliriz. Yol haritamız 2023 hedeflerimiz. Reel ekonomi çok çok önemli. Türkiye'nin bugün kendisine inanan, güvenen bunun için risk almaya hazır yatırımcılara, işadamlarına, girişimcilere ihtiyacı var" dedi.



"BU ÜLKEDE GÜVEN, İSTİKRAR VAR. RİSK ALIN"



Yatırımcılara seslen Erdoğan, "Geçenlerde yine söyledim. Bu işi geciktirmeyin. Yatırımlarınızı yapın kendinize, ülkeye güvenin. Bu ülkede güven, istikrar var. Risk alın. Risk almadıktan sonra bu iş olmaz. Siyaset de bir risk. Hayat bir risktir. Nerde ne zaman, nasıl gideceğimiz belli değil. hiç ummadığınız zamanda ölümle hastalıklarla baş başa kalabiliriz. Ülkesini, milletini seven bu toprakları seven herkesi harekete geçmeye davet ediyorum" dedi.