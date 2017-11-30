Erdoğan'dan çarpıcı açıklama: Ambargoyu delmedik!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'deki Reza Zarrab davasıyla ilgili olarak, 'Davadan ne çıkarsın çıksın, biz doğru yaptık, ambargoyu delmedik' dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle yaptığı toplantıda “İran ile ticari ve enerji ilişkimiz var. Ambargoyu biz ihlal etmedik. Davadan ne çıkarsa çıksın biz doğru olanı yaptık. Biz ABD’ye böyle bir taahhütte bulunmadık. Dünya ABD'den ibaret değil. Bizim İran ile ticari ve enerji konularına ilişkimiz var” dedi. Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi ailesine yönelik Man Adası açıklamasına ilişkin de konuştu. Erdoğan CHP lideri 'Bu hamlesinin bedelini ödeyecek' ifadesini kullandı.