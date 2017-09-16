Erdoğan'dan çarpıcı açıklama: TEOG'un kaldırılması lazım!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEOG olayını istemiyorum, bunu da yanlış buluyorum. TEOG’un kaldırılması lazım. Biz TEOG’la mı geldik?” dedi

Televizyon ekranlarında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEOG'la ilgili çarpıcı açıklama yaptı.



Erdoğan şunları söyledi: Şu anda tabii yine milli eğitimde bazı eksiklerimiz yok mu? Var. Bunları da aşacağız. Mesela ben TEOG olayını istemiyorum ve bunu da artık yanlış buluyorum. TEOG’un kaldırılması lazım. Biz TEOG’la mı geldik? Ne TEOG vardı, ne bir şey vardı. İster istemez anneler babalar ne yapıyor? ‘TEOG sınavı, çocuğumu kursa göndereceğim.’ Bunlardan artık bizim sıyrılmamız lazım. Yapmamız gereken şey nedir? Okullardaki seviyeyi yükseltmek. Haftasonları bazı okullarımızda takviye dersler verelim nasıl, Milli Eğitim’in kendi öğretmenleri vasıtasıyla. Bu öğretmenlere de belli bir bedel ödeyelim...



Kaldırılacak hemen, kaldırdık, bitti. Bunun kararını verecek olan hükümettir. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak bunu Bakanıma, Başbakanıma bir kere söylerim olur biter. Ama ben Sayın Bakan’a söyledim, yarın zaten Sayın Başbakanımızla da burada görüşmem var, kendisiyle bunu paylaşacağım. Bak böyle böyle. Hafta başı bu böyle başlamış veya önümüzdeki hafta devam edecek, bu konuda artık kararı kesinlikle süratle alalım Başbakanım, bunlardan kurtaralım bu ülkeyi. Biz artık böyle ilkel bir durumda değiliz, o geçmişte kaldı, neler çekti bu ülke yetti artık. TEOG’la işi zorlaştırıyoruz, ne lüzumu var. Farklı bir okula mı gitmek istiyor o okulun kendi imtihanına girer. İşin en rahatı da o.