Erdoğan'dan CHP'ye Yenikapı yanıtı: Olsan ne yazar olmasan ne yazar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada CHP'nin 'Biz böyle bir Yenikapı ruhundan memnun değiliz' şeklindeki açıklamalarına ''Olsan ne yazar olmasan ne yazar? Senin olup olmaman bir şeyi değiştirmez. Oradaki 5 milyon ne diyor bizim için o önemli. Aynı anda tüm Türkiye'de bir o kadar da ne yaptı? Ekranlardan izledi, 10 milyon. Bizim için o önemli'' yanıtını verdi

Erdoğan şunları söyledi:



(FETÖ ile mücadele) Ne dedik, 'İnlerine gireceğiz, onlar kaçacak, biz kovalayacağız' dedik. Kovalıyor muyuz? Kaçıyorlar mı? Nereye kaçarlarsa kaçsınlar, şimdi kaçtıkları yerin vatandaşı olsunlar. Artık onlar bu milletin vatandaşı olarak anılmayacaklar.



GÜLEN'E: ZERRE KADAR YİĞİTLİK VARSA DÖN GEL ÜLKENE



Eğer sende zerre kadar yiğitlik varsa dön gel ülkene. Gel, gidip de Amerika'ya sığınma. Gel buraya o zaman, gel burada yargılan. Gelemez. Niye? Korkakların şanı kaçmaktır, kaçmak. Korkaklar, zafer takı dikemez, onu yiğitler diker.



Darbe başarılı olsaydı, Türkiye tarihinin en ciddi işgal tehdidiyle karşı karşıya kalacaktı.





ANKARA VE İSTANBUL'A ANIT



15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün girişine bir anıt dikeceğiz. Bir de Ankara'ya dikeceğiz. 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız.



MUSUL'UN NE DEAŞ'A NE DE BAŞKA TERÖR ÖRGÜTLERİNE VERİLMESİNE MÜSAADE ETMEYİZ



Kusura bakmayın Musul'un ne DEAŞ terör örgütüne ne de başka terör örgütlerine verilmesine müsaade etmeyiz.



Türkiye'nin Suriye'de başlattığı operasyonu önlemek isteyenlerin, 15 Temmuz'un arkasında olmadığını söyleyenin ya dünyadan haberi yoktur ya da bizzat kendisi de bu işin içindedir. Aynı şekilde Başika'daki Türk askerinden rahatsız olanlarla ülkemizi Musul operasyonunun dışında tutmak için yırtınanlarla '15 Temmuz'un ilgisi yok' demek, milletin aklıyla alay etmek demektir. Bunu biz yutmayacağız.



DABIK'A İLERLİYORUZ



Cerablus'a girdik, arkadan El Rai'ye girdik. Şimdi ilerliyoruz, nereye? Dabık'a ilerliyoruz ve orada 5 bin kilometrekarelik bir alanı terörden arındırılmış güvenli bölge olarak ilan edeceğiz. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok ama ülkemizde 3 milyon mülteci var. Onlara yer hazırlayalım, onlar topraklarına dönsünler, onları güvenli şekilde orada yaşatalım, atacağımız adım bu...



BAŞİKA ÜSSÜ ORADA DURACAKTIR



Şu anda koalisyon güçleriyle bugün Dışişleri Bakanım Lozan'da teklifi yapacaklar. Biz, koalisyon güçleriyle beraber DEAŞ terör örgütüne ve diğer terör örgütlerine karşı orada mücadeleye varız. Başika üssümüz konusunda da kimse konuşmasın. Bu üs orada duracaktır. Duracaktır. Çünkü Başika aynı zamanda Türkiye'ye olacak terör saldırıları için bir sigortadır.



İBADİ'YE: BİZE MEYDAN OKUMAYA KALKMA



Hangi üst akıl sana talimat verdi de havan değişti, öyle bize meydan okumaya kalkma. Bu yol farklı bir yol.



EZİDİLER'E: TERÖRİSTLERLE İŞBİRLİĞİ YAPMAYIN



Ezidiler, teröristlerle işbirliği yapmayın. Size kapımızı açtık ama şimdi bazı yanlış oyunların içine giriyorsunuz.



PKK İLE MÜCADELE



Bu örgüte tarihinin en büyük darbeleri vuruluyor. Yuvalandığı delikler birer birer imha ediliyor.



DEAŞ balonunu söndüren Türkiye'nin mezhep çatışması üzerinden planlanan yeni oyunu bozmasını engellemeye çalışıyorlar.



KILIÇDAROĞLU ÖNCE 'HAYIR' SONRA 'EVET' DEDİ



Yenikapı buluşması, açacağım bugün. Mecburum. İktidarı davet ettik, tereddüt etmeden kabul etti. Bahçeli davet ettik, kabul etti. Sayın Kılıçdaroğlu Yenikapı Mitingi'ne önce 'hayır' dedi. Sonra ne oldu, ne bitti son günden 1 gün önce evet yanıtı geldi. Önce 'memnunuz' dediler, sonra 'biz böyle bir Yenikapı ruhundan memnun değiliz' dedi.



CHP'YE: OLSAN NE YAZAR OLMASAN NE YAZAR



(CHP'nin 'Biz böyle bir Yenikapı ruhundan yana değiliz' açıklamaları) Olsan ne yazar olmasan ne yazar? Senin olup olmaman bir şeyi değiştirmez. Oradaki 5 milyon ne diyor bizim için o önemli. Aynı anda tüm Türkiye'de bir o kadar da ne yaptı? Ekranlardan izledi, 10 milyon. Bizim için o önemli.