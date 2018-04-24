Erdoğan'dan dikkat çeken Abdullah Gül açıklaması

Grup toplantısının ardından gazetecilerin "Abdullah Gül aday olur mu" sorusuna yanıt veren Erdoğan, "Benim öyle bir derdim yok." dedi

Erdoğan'dan dikkat çeken Abdullah Gül açıklaması
24 Nisan 2018 Salı 13:57

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantısı sonrasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Erdoğan, "Bizim Abdullah Gül diye bir problemimiz yok." açıklamasında bulundu.

"BÖYLE BİR DERDİMİZ YOK"

Erdoğan'a Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağına yönelik iddialar soruldu. "Benim hiç öyle bir problemim, öyle bir derdim yok. 5 Mayısta meydanda kimlerin olacağı; hepsi çıkacak. Dolayısıyla biz de çıkanları göreceğiz ve yolumuza devam edeceğiz. Biz her şeyimizi, senaryomuzu vesaire, kendimize göre belirleriz, karşımızdakiler kendilerini bize göre ayarlasın." dedi.

Etiketler; #abdullah gül #erdoğan gül #akp grup toplantısı
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