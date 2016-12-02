Erdoğan'dan döviz çağrısı: Yastık altındakileri bozdurun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dövizi olanlara seslendi ve yastık altındaki dövizleri TL'ye dönüştürmelerini istedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Esenboğa yolunda otomobil galerilerinin bulunduğu yeni otomotiv merkezi 'Otonomi'nin açılışında konuşma yaptı.



Ekonomideki olumsuz gelişmeleri değerlendiren Erdoğan, yastığının altında döviz olanların paralarını altına, TL'ye çevirmelerini istedi. Türk lirasının, altının değer kazanmasını isteyen Erdoğan, "Ne lüzum var gideceğiz, dövize değer kazandıracağız?" şeklinde konuştu.



Bu adım atılınca birilerinin de oyununun bozulacağını belirten Erdoğan, bunun 2007-2008 yıllarında da yapıldığını o zaman teğet geçecek dediğini hatırlattı. Yine aynı şeyi söylüyorum diyen Erdoğan 'Teğet geçecek' dedi.





FAİZ ELEŞTİRİSİ



Faiz oranlarının yüksek olmasını da eleştiren Erdoğan, faizi düşürmekten başka çare olmadığını syöledi. Amerika'da, Japonya'da, Avrupa'da faizin düşük olduğunu belirten Erdoğan, bizde ise 14,15,16'larda dolaştığını belirtti. Düşük faizle yatırımcının önünün açılması gerektiğini ifade eden Erdoğan, yüksek faizin finans sektörünü ihya edeceğini söyledi.





TÜRKİYE DAHA ZENGİN



Türkiye'nin 14 yıl öncesine göre 3 kat daha zengin olduğunu belirten Erdoğan, artık Türkiye'nin birey olarak zenginleştiğini iddia etti. Bugün bir kişinin otomobil alma imkanının geçmişe göre 3 kat daha fazla olduğunu belirten Erdoğan, otomobil almanın da otomobil kullanmanın da kolaylaştığını ileri sürdü.