Erdoğan'dan döviz yorumu: Bu da geçer yahu!

Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu Mezuniyet Töreni'nde konuşan Başkan Erdoğan, "Döviz kuru ne olacak diye soranlar varsa onlara verecek cevabımız şudur, bu da geçer yahu!" dedi

Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu Mezuniyet Töreni'nde konuşan Başkan Erdoğan, "Terör örgütleriyle, ihanet çeteleriyle yapamadıklarını döviz kurşunu haline getirdikleri ekonomi silahıyla gerçekleştirmek istiyorlar. Döviz kuru ne olacak diye soranlar varsa onlara verecek cevabımız şudur: Bu da geçer yahu!" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Hukuk içinde devam eden davayı bahane ederek Türkiye'yi ekonomik yaptırımlar altına sokmayı hiçbir şekilde izah etmek mümkün değildir. AB üyeliğinde o kriterleri nasıl fırıldak gibi döndürdüklerini biliyoruz. Ekonomi konusunda yaşananları bunlardan bağımsız görmüyoruz. Her şey apaçık ortada. Biz artı ve eksilerimizin farkındayız. Döviz kurundaki istikrarsızlık ülkemize yönelik bir operasyondur. Terör örgütleriyle, ihanet çeteleriyle yapamadıklarını döviz kurşunu haline getirdikleri ekonomi silahıyla gerçekleştirmek istiyorlar. Türkiye bu saldırının da üstesinden gelecektir.

"EKONOMİ YÖNETİMİMİZ GEREKEN TÜM TEDBİRLERİ ALIYOR"

Ne yaparlarsa yapsınlar 2023 hedeflerimize ulaşmamızı engelleyemeyecekler. İhracatımız, istihdamımız artmaya devam ediyor. Turizm, ticaret tarihi rekorlar kırdı. Bu da geçer yahu! Ekonomi yönetimimiz gereken tüm tedbirleri alıyor, temasları kuruyoruz.