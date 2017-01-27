Erdoğan'dan El Bab açıklaması: Daha da derinlere gitmemek lazım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, OHAL konusunda yaptığı açıklamada 'Netice alana kadar yola devam edeceğiz' şeklinde konuştu

Afrika'da bir dizi gezi gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gezi dönüşü uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu.



OHAL'in ne zaman biteceğine dair sorulara yanıt veren Erdoğan, netice alana kadar yola devam edeceklerini açıkladı. FETÖ ile ilgili açıklama yapan Erdoğan, 'Su uyur düşman uyumaz!' diyerek tüm tedbirleri aldıklarını anlattı. Yargı ve emniyet güçlerinin konuyla ilgili mücadelesinin sürdüğünü anlatan Erdoğan, 'şu kadar kişi alınsın sonra duralım, asla böyle bir şey söz konusu değil' şeklinde konuştu.



OHAL döneminde seçime gidilmesi konusunda da konuşan Erdoğan, OHAL ile seçime gidilmesinin çok daha rahat bir zemin hazırlayacağını iddia etti.





AVRUPA KONSEYİ AÇIKLAMALARI



Avrupa Konseyinin yaptığı açıklamaları da değerlendiren Erdoğan, millete ve Allah'a hesap vermek dışında hiçbir merciye hesap vermek durumunda olmadıklarını söyledi. Erdoğan, 'Benim şehitlerimin hesabını onlar mı verecek?' diye de sordu.



Yunanistan'ın onlara sığınan askerleri teslim etmemesine de tepki gösteren Erdoğan, bu kişilerin terör eylemi yaptıklarını ve Türkiye'de yargılanmaları gerektiğini belirtti.





REFERANDUM ÇALIŞMALARI



7 Şubat tarihinden itibaren kampanyaların başlayacağını ve meydanların hareketleneceğini söyleyen Erdoğan, meydanlara saygı duymanın gerektiğini söyledi. Kendisinin meydanlara inip inmeyeceği konusundaki soruya da yanıt veren Erdoğan, bu konunun istişare edileceğini gerekli olursa da meydanlara ineceğini söyledi.





ABD VE TRUMP DÖNEMİ



ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'la ilgili de konuşan Erdoğan, temennisinin fazla zaman geçmeden Trump ile görüşme yapmak olduğunu söyledi. ABD ile stratejik olarak şuan sağlıklı bir ilişkinin yürümediğini belirten Erdoğan, bunu sağlıklı hale getirmek durumunda olduklarını söyledi. Erdoğan şöyle devam etti: "Ortadoğu’da Türkiye-ABD ilişkilerini sağlıklı bir konuma getirmemiz lazım. İki NATO ülkesiyiz ama Ortadoğu meselesinde iki NATO ülkesine yakışır bir dayanışma içinde olduğumuz da söylenemez. Tabii burada Sayın Trump’ın NATO ile ilgili yapmış olduğu bazı açıklamalar da var, bunlar neyi kapsar, neyi kapsamaz bunu ikili görüşmemizde çok daha yakından öğrenmiş olacağız."





GÜLEN'İN İADESİ



FETÖ terör örgütü lideri Fethullah Gülen'in iadesi ile ilgili de konuşan Erdoğan, bu konuyu da gündeme getirmeyi düşündüklerini ve delil olarak sundukları 85 kolinin akıbetini soracaklarını anlattı.





EL BAB AÇIKLAMASI



Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı operasyonu hakkında da açıklama yapan Erdoğan, El Bab'da süratle mesafe almanın gerekliliğine değindi. Erdoğan, oradaki işi bitirmek lazım dedi ve daha derinliğe de gitmemek gerektiğini söyledi. Erdoğan konuyla ilgili şunları söyledi: Rejimle zaten karşı karşıyayız. Orada Cerablus’ta da biz karşı karşıya kaldık, El Rai’de de, Dabık’ta da kaldık. Görünen değildi, maşa kullandı. Mesela Afrin uzantısında PYD, YPG devredeydi. ABD’nin verdiği silahlar nereye gitti? PYD, YPG hatta DEAŞ’a gitti. Temennim odur ki Cenevre süreci, Rusya ve İran’la birlikte Astana’da başlatılan süreç, inşallah rejimi olumlu bir noktaya çeker ve El Bab hallolmuş olur. El Bab’da bundan sonraki süreçte süratle mesafe almak suretiyle oradaki işi bitirmek, daha derinliğine gitmemek lazım. Yapılan çalışma bu istikamettedir.