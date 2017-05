Erdoğan'dan FETÖ resti: Biz de size vermeyiz!

Genel Başkan sıfatıyla ilk kez AK Parti Grubu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyaya sesleniyorum eğer FETÖ'cüleri iadeye yanaşmazsanız yarın sizin istediklerinizden bizde olanı alamayacaksınız." dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2 yıl 10 ay aradan sonra Genel Başkanı sıfatıyla ilk kez AK Parti Grubu'nda konuşma yaptı.



İşte o konuşma:



Grubumuz bir olarak, beraber olarak bu değişimde büyük bir gayret göstermiş ve nihayet MHP, AK Parti'yle birlikte 20 Ocak tarihi itibarıyle 18 maddeden oluşan değişiklik TBMM tarafından onaylanmıştır. Bu çalışmalarda büyük bir gayret ve fedakârlık gösteren, parti olmanın, bilikte yol yürümenin en güzel örneğini ortaya koyan AK Parti grubuna huzurlarınızda teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Artık iş millete gitmek dedik. Hep söylediğiniz bir şey vardı: Karar milletindir. Millet o kararını 16 Nisan'da verdi ve türkiye'nin geleceğini inşa edecek yönetim sistemini, değişikliğini onayladı. Artık yeni bir dönemdeyiz. Bu dönem liderliğinizde yeni sistemin hazırlıklarının en titiz ve seri bir şekilde yapılacak bir dönem olacaktır. Siz başımızda olduğunuz sürece Türkiye'nin bugüne kadar nasıl yapılamaz, çözülemez denen sorunları varsa ve bunların hepsini teker teker nasıl çözdüysek bunan böyle de inşallah bütün sorunların üstesinden geleceğiz ve Türkiye'yi 2/23, 2053, 2072 vizyonuna ulaştıracak çalışmaları ortaya koyacağız. Bir kez daha evinize, AK Parti Grubuna gelişinizden dolayı şahsım ve grubum adına şükranlarımı sunuyormu, hoşgeldiniz safalar getirdiniz.



"ALPARSLAN TÜRKEŞ'İN YAKIN ARKADAŞI AHMET ER'E RAHMET DİLİYORUM"



Değerli milletvekili arkadaşlarım, kıymetli misafirler, sevgili gençler, hanımefendiler, beyefendiler sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. AK Parti TBMM Grup toplantısının ülkemiz, milletimiz, demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan temenni ederim. Mubarek Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyorum. Saruhanlı ilçesinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremden dolayı bölgede yaşayan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi özellikle bildiriyorum. Bazı binalarda hasarlar meydana geldi, AFAD, Kızılay ve ilgili kuruluşlarımız çalışmalarına başlamış olmaları sebebiyle oradaki acımız ve sızımız bir parça dinmiştir. Dün vefat eden merhum Alparslan Türkeş'in yakın çalışma arkadaşlarından gönül insanı Ahmet Er'e Allah'tan rahmet ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.



"KAHRAMAN GÜVENLİK GÜÇLERİMİZE ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"



Türkiye terör örgütleriyle yürüttüğü mücadelesinde çok önemli mesafeler katettiği bir dönemden geçiyoruz. Son 2 ayda yurt için ve yurtdışında 336 teröristi etkisiz hale getiren güvenlik güçlerimiz maalesef asker, polis, güvenlik korucusu olarak 43 de şehit vermiştir. Terör örgütünün daha önce girilmemiş, girilememiş inlerine girip, dağları mağaraları dar eden kahraman güvenlik güçlerimize şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Türkiye terörle mücadelesini mutlaka ama mutlaka zaferle sonuçlandıracaktır.



"ŞAHSEN KATILMADIĞIM TOPLANTILARI BİNALİ BEY YÖNETECEK"



16 Nisan halkoylamasının getirdiği yeniliklerden biri de Cumhurbaşkanının parti üyeliğinin ve parti faaliyetlerine iştirakinin önünün açılmış olmasıdır. 25 milyon 157 bin gibi demokrasi tarihimizin rekoru olarak evetle kabul edilmesinin ardından biz de bu hakkımızı kullanmış oluyoruz. 2 Mayıs günü davete icap ederek AK Parti Genel Merkezi'ne giderek üye oldum, ardından 21 Mayıs'ta delegelerimizin teveccühü ile genel başkanlığına seçildim. Dün MYK'yı belirledik. Bugün de grup toplantımızı gerçekleştirmek üzere Meclis'teyiz. Durmak yok yola devam. İnşallah bundan sonra partimizin tüm çalışmalarında beraber olacağız. Bundan sonra işimiz çok daha zor, bunu da özellikle ifade etmek durumundayım. Cumhurbaşkanı sıfatıya yürütmem gereken pekçok görevim bulunuyor. Şahsen katılamadığım toplantılara ihdas ettiğimiz genel başkan vekilliğiyle birlikte sayın Binali Bey kardeşimiz başkan vekilliği olarak yürütecektir.





"AK PARTİ BU ÜLKEYE GERÇEK MANADA DEMOKRASİYİ GETİRMİŞTİR"



Türkiye'nin sorunları çözümsüz değildir demiştik. Çareyi doğrudan milletimizde arayacağız demiştik. Zorlaştıran değil kolaylaştıran, iten değil kucaklayan, bölen değil birleştiren haklı zayıfları haksız güçlülere karşı koruma sözü vermiştik. Programımızda yeralan hususlarda halen yapamadıklarımız var. İnşallah onları da yeni yönetim sistemimizle birlikte gerçekleştireceğiz. AK Parti kendini gençleştirmesine, yenilemesine rağmen çizgisinde en ufak bi sapmaya meydan vermemiştir. Bu ülkeye gerçek manada demokrasiyi de, cumhuriyeti de, refahı da getiren AK Parti olmuştur. Birileri kabul etmeyebilir ama ben sosyal hayatın da bir matematiğinin olduğuna inanlardanım.



"MAZLUMLARIN VE MAĞDURLARIN HAMİSİ AK PARTİDİR"



Hedefimiz 80 milyon vatandaşımızın tamamının gönlünü kazanmaktır. AK Parti aynı zamanda tüm mazlumların ve mağdurların hamisidir. Dünyanın neresinde gözü yaşlı, gönlü kırık eziyet çeken, zulme uğrayan mazlum varsa hepsine el uzattık. Türkiye geçtiğimiz yıl yaptığı 6,5 milyar dolarlık insani kalkınma yardımıyla tüm dünyaya örnek olmuş bir ülkedir, başkası yoktur. Suriye ve Irak'tan gelen 3,5 milyon kardeşimize yaptıklarımızla kıllarını kıpırdatmayanlara insanlık dersi verdik. Türkiye aynı Türkiye, imkanlar aynı imkanlar olduğu halde kişi başına düşen milli gelirimizin 3 bin 500 dolardan 11 bin dolara çıkmış olması bunun en büyük ispatıdır.



"KILIK KIYAFET KONUSUNDA YAVRULARIMIZI KOVAN SİZ DEĞİL MİYDİNİZ?"



Hak ve özgürlükler konusunda hiçbir dönemde atılamayan adımlar bizim dönemimizde atılmıştır. Hak ve özgürlüklerde AK Parti'nin atmış adımların hangisini attınız. Bu ülkede kılık kıyafet noktasında bizim yavrularımızı üniversitelerin kapılarından kovanlar siz olmadınız mı, okulların kapısında anneleri ağlatan siz olmadınız mı? Nerede özgürlüğünüz? Devletin içinde kadınlarımızı başı açık başı örtülü olarak ayrımları tabi tutan siz olmadınız mı? Nerede düşünce, inanç fikir özgürlüğü. Özgürlük benim sınıfıma dahil olanlar sözü bizim mantığımızda yoktur. Şu anda Türkiye'de özelde, devletin kurumlarında her yerde başı açık, başı örtülü vardır, demek ki oluyor.



"OLAY SADECE VALİLİĞİN TAŞINMASIDIR YENİ BİR ŞEHİR İHDAS ETMİYORUZ"



Şimdi sayın Başbakan burada verdiğimiz bir söz var, süratle Yüksekova ve Cizre'ye şehir sözümüz var. Bu iki ili şehire dönüştürelim. Bu bir kentsel dönüşüm, değişimdir yani yeni bir şehir ihdas etmiyoruz. Olay sadece valiliğin oradan oraya taşınmasıdır. İnanıyorum ki, Şırnak Cizre'yle tarihiyle buluşacaktır. Hakkari'de Yüksekova'yla buluşarak güçlü bir şehir olmanın fırsatını yakalayacaktır.



"MİLLETİ DEVLETİYLE BULUŞTURAN PARTİ AK PARTİ'DİR"



AK Parti devleti milleti ile buluşturmuştur. 15 Temmuz'da Bir çağrıya ülkemizin dört bir köşesinden milletimizin meydanlara dökülerek bu cevabı vermesi çok anlamlıdır. Ve ben milletimle iftihar ediyorum. Milletimle gurur duyuyorum. Yürüyeceksin millet yürüyecek arkandan. Ve yürüdü, öyle yürüdü ki, 249 şehit, 2 bin 193 gazimiz oldu ama hiç olmazsa bu alçak FETO'nun, kahpe arkasındaki iz sürücülerine bu ülke teslim edilmedi. Şimdi duruşmalar başladı. Ankara, İstanbul duruşmalar başladı. Bu duruşmalarla birlikte bizler tabii bütün şehitlerimizin ailerine, gazilerimizin ailelerine inşallah bu mahkeme kararlarıyla bir defa hakların iadei itibarını sağlanacaktır.



'ETTİNİZ ETTİNİZ, ETMEDİĞİNİZ TAKDİRDE KUSURA BAKMAYIN MEN DAKKA DUKKA'



Buradan dünyaya sesleniyorum, eğer sizleden iadei itibara yardımcı olmazsanız, bilesiniz ki yarın bir gün sizlerin de bizim elimize düşenleriniz olduğu zaman istediğinizde bunları bizden alamayacaksınız. Terörle mücadele lokal değildir, mevzi değildir. Terörle mücadele uluslararası bir mutabakatın uygulamasıdır. Uluslararası mücadeleyi vereceksek, biz de sizden bizim ülkemize ait, ki bunları da inşallah vatandaşlıktan çıkaracağız, bunları süratle bize iade etmenizi istiyoruz. Ettiniz ettiniz, etmediğiniz takdirde kusura bakmayın, men dakka dukka, biz de aynısını size yaparız.



"MİLLETİMİZ TERCİHİNİ HEP BİZDEN YANA KULLANMIŞTIR"



21 Mayıs'ta yaptığımız kongremizde seçilen MKYK'ye bakınız. 20'li yaşların başında iki kızımız yer aldı. Bunun yanında 40 ve daha altı yaş grubundan arkadaşımız bulunuyor. MKYK'ya karşın Meclis grubumuzun da yaş ortalaması 52. Tecrübe ile dinamizmin uyumunu ifade eden bu manzara AK Parti'nin her seçimden galip çıkmasını çok iyi ifade ediyor. Miletimiz bize güvendikçe sorumluluklarımız da artıyor. Hamdolsun tüm halkoylamalarında 'evet' diyen milletimiz bizi hiç mahçup etmedi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yine tercihini bizden yana kullandı.



"HER BİR VATANDAŞIMIZIN GÖNLÜNÜ ALACAĞINIZA İNANIYORUM"



15 Temmuz'la birlikte artık can borcumuz olan milletimize borcumuzu ancak daha kendisine daha iyi hizmetle ödeyeceğimizi düşünüyoruz. Bakanlarımızdan 180 günlük eylem planı istedim. 2019'a kadar yeni bir çalışmaya başlıyoruz. 2035 için de yeni bir çalışma başlattık. Bu da gençlerimize emanet edeceğimiz 2053 vizyonunun altyapısını sunacaktır. Yeni Türkiye'nin inşaasında omurga görevini yine sizler üstleneceksiniz. AK Parti milletin bağrından çıkmış, gücünü milletten almış bir partidir. Genel başkanından mahalle, köy temsilcisine bu anlayışla hareket etmiştir, haraket edecektir. Meclis'teki yoğun mesainizi biliyorum. Ama sizlerin bu mesaiyle birlikte seçim bölgelerinizde her bir vatandaşın gönlünü kazanacak çalışmaları yürüteceğinize inanıyorum.



"İL, İLÇE, BELDE TEŞKİLATLARIMIZIN TAMAMI GÜNCELLENECEKTİR"



Sandıkta yüzde 50'nin üzerine çıkmak için milletimizin tamamını kucaklamayı hedeflemeliyiz. 80 milyonun tamamına ulaşacak bir çalışma programı hazırlıyoruz. Milletvekillerimiz, teşkilatlarımız, kadın ve gençlik kollarımız, belediye başkanlarımız, meclis üyelerimizle birlikte geceli gündüzlü çalışmaya başlayacağız. Bu yıl sonuna kadar il, ilçe, belde teşkilatlarımızın tamamını güncelleyeceğiz. Ortada bir metal yorgunluğu var. Çok daha dinamik, gayretkeş ekiplerle inşallah 20197a hazırlanmamız gerekiyor. Durmak yok yola devam, ben sizlere güveniyorum. Grup toplantımızın hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Sizlere sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla.