Erdoğan'dan flaş Melih Gökçek açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Melih Gökçek’in istifanın istendiği iddialarıyla ilgili olarak, “Şu an böyle bir şey yok. Olmayacağı anlamına gelmez” dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dünkü toplantıda 5 ilin belediye başkanını işaret etmiş ve 2019 yılı seçimlerine kadar bu isimlerin değişeceğini söylemişti. Erdoğan'ın bu açıklamasından sonra bu 5 ilin birinin de Ankara olduğu ve Melih Gökçek'in de istifası istenen isimlerden biri olduğu iddia edilmişti. Bu iddia ile ilgili Erdoğan bugün bir açıklama yaptı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısının ardından yaptığı açıklamada Melih Gökçek'in istifasının istenmediğini ama bunun istenmeyeceği anlamına gelmediğini söyledi.



Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: "Çünkü bir değişim dönüşümü seçime kadar yaşıyoruz, yaşacağız. Bu metal yorgunluğu dediğimiz konu tüm bunları kapsayan konu. Bu noktada da çok daha diri dinamik güçlü bir yapıyla seçimlere hazırlanıp geleceğiz" dedi.



