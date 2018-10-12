Erdoğan'dan genelge: Bürokrasiyi azaltın!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamu hizmetlerinde bürokrasinin azaltılmasına yönelik genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Erdoğan'dan genelge: Bürokrasiyi azaltın!
12 Ekim 2018 Cuma 09:59

Genelgede Erdoğan, kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde sorun çözen, çözüm üreten, sonuç ve vatandaş odaklı devlet anlayışı ile bürokrasinin azaltılmasının Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin öncelikli hedeflerinden olduğunu vurguladı.

Erdoğan, kamu hizmetlerinde "hantallığa neden olan hususların ortadan kaldırılmasının" öneminin altını çizdi ve ekledi:

"Milletimize hizmetlerin süratli ve en iyi şekilde sunulması, devlet ve millet bütünleşmesini zedeleyen davranışlardan kaçınılması gerekmektedir.

"Bu itibarla kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan tüm başvurularda, talebin sonuçlandırılması başka bir idari makamın görev alanında kalsa dahi başvurular anında incelenerek takip edilecek, talebin ilk başvuru yerinde neticelendirilmesine özen gösterilecek, başvuru sahibine yapılan işlemler hakkında gecikmeksizin nihai ve kesin bilgi verilecek."

Cumhurbaşkanı Erdoğan genelgede, başvuruların süratli ve doğru sonuçlandırılması amacıyla gerekli tüm tedbirlerin alınacağına dikkat çekti.


Kaynak: DHA
Etiketler; #erdoğan #erdoğan genelge #resmi gazete
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