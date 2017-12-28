Erdoğan'dan Gül'e KHK sitemi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sivillere yargı muafiyeti getiren KHK'yı eleştiren Abdullah Gül'e sitem etti: Neye dayanarak muğlaklıktan bahsediyorsunuz? Hangi madde sizi muğlaklığa itebiliyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika turunun Sudan'dan sonra ikinci durağı olan Çad'dan Tunus'a geçerken uçakta, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, KHK'da değişiklik yapılmayacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbe girişimi ve devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılmasında sivillere yargı muafiyeti getiren KHK hakkında da açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Son KHK sadece 15 Temmuz'u kapsıyor. Biz, bu düzenlemenin kararlılıkla ve aynen devamından yanayız." dedi. Erdoğan, "696 sayılı KHK'nın yazımındaki hukuk diliyle bağdaşmayan muğlaklık, hukuk devleti anlayışı açısından kaygı vericidir" diyen Abdullah Gül'e de sitem etti: Geçmiş Cumhurbaşkanı'mızın da bir muğlaklıktan bahsetmiş olması üzücüdür. Neye dayanarak siz böyle bir muğlaklıktan bahsediyorsunuz? Hangi madde sizi bu muğlaklığa itebiliyor? Bu üzücü olmuştur.



GAZETECİLER SİVİLLERE YÖNELİK DÜZENLEMEYİ SORDU



Erdoğan gazetecilerin "Son KHK'daki 15 Temmuz ile ilgili, sivillere yönelik düzenleme tartışma yarattı. Muhalefet partileri, "Paramiliter güç ve iç savaş yaratır" eleştirisi getiriyor. Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de hukuken muğlak bulduğunu söyledi. Bir değişiklik olacak mı?" sorusuna yanıt verdi.



"15 TEMMUZ'U KAPSAYAN BİR DÜZENLEME"



Cumhurbaşkanı'nın konuyla ilgili değerlendirmesi şöyle:



"Bu düzenlemenin neyle ilgili olduğu belli. Bundan önce de bu ifadenin yer aldığı 4 ayrı KHK düzenlemesi yapıldı. Onların hiçbirine dair bugüne kadar kimse ses çıkarmadı. Şimdi bu son KHK'yı birileri köpürtmeye başladı. Oysa dediğim gibi, bu sadece 15 Temmuz'u kapsayan bir olaydır. Bunun dışında hiçbir şey söz konusu değil.





ABDULLAH GÜL'E SİTEM



Geçmiş Cumhurbaşkanı'mızın da bir muğlaklıktan bahsetmiş olması üzücüdür. Neye dayanarak siz böyle bir muğlaklıktan bahsediyorsunuz? Hangi madde sizi bu muğlaklığa itebiliyor? Bu üzücü olmuştur. Kendileri tarafından yapılan o açıklama, aldığı retweet'lerle süreci çok farklı bir yere doğru işletmiştir.



"AYNEN DEVAMINDAN YANAYIZ"



Ama şunu söyleyeyim: Gerek Adalet Bakanı'mız, gerek hükümet sözcümüz bu konuyla ilgili gerekli cevapları vermiş durumdadırlar. Çıkarılmış olan yasal düzenleme son derece açıktır; biz bu düzenlemenin kararlılıkla ve aynen devamından yanayız. İddia edildiği türden, ileride yanlış yorumlamalar gündeme gelecek olursa, o vakit gereken müdahale zaten yapılır. Öyle bir durumda, ya yargı ya da parlamento, gereği neyse yapar elbet.



"KHK'LARLA SÜRECİ HIZLANDIRIYORUZ"



Bu KHK'lar zaten parlamentoya da gidecek. Biz KHK'lar ile sadece süreci hızlandırıyoruz. Mesela, taşeronu da KHK'ya koymamış olsak, konu önümüzdeki yıla kalacaktı. Yani onu KHK'ya koymamızın nedeni de süreci hızlandırma amaçlıdır. Ama o da elbette Meclis'e gelecek, orada tartışılacaktır."