Erdoğan'dan idam açıklaması: Gerekirse onun için de referanduma gideriz

Manisa 'da katıldığı toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , gerekirse idam için de referanduma gidilebileceğini söyledi



İdam açıklaması

Manisa'da toplu açılış törenine katılan Erdoğan, burada halka da seslendi. 16 Nisan'da referanduma gidileceğini hatırlatan Erdoğan, rejimin değişmediğini yönetim sisteminin değiştiğini iddia etti.Referandumda 'evet' demenin hızlı tren demek, bölünmüş yol demek, havalimanı demek olduğunu ileri süren Erdoğan, Meclis'in de yeni anayasa ile gücünün artacağını söyledi.İdamla ilgili de konuşan Erdoğan, Meclis'e gelmesi durumunda idamı onaylayacağını söyledi. İdamın da bir anayasa değişikliği gerektirdiğini belirten Erdoğan, gerekirse bunun için de bir referandum yolu açacaklarını söyledi. Egemenlik kayıtsız şartsız milletin değil mi? diyen Erdoğan, millet idam diyorsa meselenin bittiğini söyledi.Mevcut sistemin ihtiyaçları karşılamadığını ileri süren Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: "Mevcut sistem dünkü Türkiye'nin dahi ihtiyaçlarını karşılayamıyordu. Böyle bir sistemle devam etmek göz göre göre ülkeyi krizlerin, çekişmelerin, kavgaların pençesine terk etmek demektir. Şimdi birileri diyor ki 'İşte 10 yıldır işler tıkır tıkır yürüyor, sorun çıkmıyor.' İyi de bunun kerameti sistemden kaynaklanmıyor ki. Son değişikliği şahsıma bağlayanlar var. Şahsi fedakarlıklarla yürüyen bir sistemde ısrar ederek kendi kendileriyle çelişiyorlar. Biz bu sistemi sadece ve sadece milletimiz için istiyoruz. Türkiye hedeflerine daha kolay ulaşabilsin diye istiyoruz."Bu kadar sorun arasında neden yönetimin değiştiği sorularına da yanıt veren Erdoğan şunları dedi: "Birileri diyor ki 'Türkiye'nin bu kadar sorunu var, bunları çözmek için uğraşmak yerine niçin yönetim sistemini değiştiriyorsunuz?' İşte tam da bu sebeple değiştiriyoruz. Türkiye'nin sorunlarının çözümü, şahısların inisiyatiflerine kalmasın diye yönetim sistemini değiştiriyoruz. İstikrarın ve güvenin teminatı şu veya bu kişi değil, bizzat sistemin kendisi olsun diye anayasa değişikliğini istiyoruz."İdam talepleriyle ilgili açıklama yapan Erdoğan, "Ben şuna inanıyorum, idam talebi parlamentoya gelecek. Temennim odur ki parlamentodan geçtiği anda bana geldiğinde ben bunu onaylarım. Fakat bir sıkıntı, anayasa değişikliği gerektiriyor. İşte ayın 16'sı aynı zamanda bunun da bir cevabı olacak. Gerekirse, şimdiden bir şey daha söylüyorum, bunun için de bir referandum yolu açabiliriz. Eğer parlamentodan bu çıkmıyorsa anayasa değişikliği için bir referandum talebini şimdiden hatırlatıyorum. İnşallah onun için de ne yaparız, yine millete gideriz." şeklinde konuştu.