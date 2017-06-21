Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: İddianı ispat et

CHP'nin başlattığı "Adalet yürüyüşü" ne değinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün grup toplantısını açık alanda yapmışlar. Kapalı alan herhalde sıcak geliyor. Oradan da bir ifade kullanıyor. Cumhurbaşkanının yargıya talimat verdiği ile alakalı. İstifaya çağırıyor. Sen bir defa kendini bu ülkede ne olduğunu kabul ettirmişsin. Millet seni çok iyi biliyor, tanıyor. Biliyor ki hiçbir sözünde durmaz. İspata yönelik bir şeyin varsa Müddei iddiasını ispat ile mükelleftir. İddianı ispat et" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de, esnaflar ile bir araya geldiği iftarda konuştu. 15 Temmuz darbe girişimine değinen Erdoğan, "Şu anda yargılanıyorlar. Yargılanırken A'dan Z'ye her şey yalan. Kurtulamayacaksınız. Bu ülkede adaletin olduğuna inanıyoruz. Bu ülkede adalet var. Dolayısıyla adaletin pençesinden kurtulmayacaksınız" dedi.



CHP'nin başlattığı "Adalet yürüyüşü"ne değinen Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "Birilerinin elinde kartonlarla yürüyerek, adalet araması gibi değil bizim aradığımız adalet. Bizim aradığımız adalet, 250 şehidimizin kanıdır. 2193 gazimizin yaralı oluşudur.



Öbür tarafta Milli İstihbarat Teşkilatı'nın gönderilen Türkmen kardeşlerimize yardımını basanlar kimdi? Yine aynen o FETÖ terör örgütüydü. FETÖ'nün yargı içindeki mensuplarından şu anda içeride olanlar ki, Milli İstihbarat Teşkilatı'na böyle bir şey yapamazsın. Yaptılar. Şu anda bedel ödüyorlar. Oradan alınan evraklar kimlere gönderildi? Şu anda mahkum edilen şahsa gönderildi. O da şu anda yurt dışına kaçmış olan bir başka gönüldaşına gönderdi. O kaçtı gitti. Şimdi farklı şeyler de dolaşıyor.



Ankara'dan İstanbul'a yürüyor ya, her geçen gün bu yürüyüşteki seviye kaybı artıyor. Bugün grup toplantısını açık alanda yapmışlar. Kapalı alan herhalde sıcak geliyor.



İDDİANI İSPAT ET

KENDİNİ KURTARACAKSAN, BUNLARDAN KURTAR

"ŞİMDİ YENİ BİR İFTİRA DAHA ATMIŞLAR"

Oradan da bir ifade kullanıyor. Cumhurbaşkanının yargıya talimat verdiği ile alakalı. İstifaya çağırıyor. 'Olmazsa ben istifa ederim' diyor. Senin bu ilk değil ki sen bugüne kadar kaç kere bu şeyleri söyledin. Senin bu yalan makinesi olduğunu bu ülkede bilmeyen kalmadı. Böyle bir şeyi ispata davet ediyor. Sen bir defa kendini bu ülkede ne olduğunu millete kabul ettirmişsin. Millet, seni çok iyi biliyor, tanıyor. Biliyor ki hiçbir sözünde durmaz. İspata yönelik bir şeyin varsa hukukta şöyle bir şey var; Müddei iddiasını ispat ile mükelleftir. İddianı ispat et. Senden yargıda aldığım bir çok cezalar var. Alıyorum. Aldığım bedelleri de avukatlarıma diyorum bu sizin hakkınız. Sizde kalsın. Öbür tarafta Kayseri'de eski büyükşehir belediye başkanımız o da maşallah bunlardan cezalar aldı sucuk olarak dağıtıyor Kayseri'de. Dürüst değiller.Bunlar şu anda bu ülkede terör örgütleri ile el ele, kol kola dolaşmıyor mu? PKK, HDP ile de el ele kol kola. FETÖ ile de el ele, kol kola. Kendini kurtaracaksan, bunlardan kurtar. Bizim Allah'tan başka Allah'ın izniyle hesap veremeyeceğimiz hiç kimse bu dünyada yok."Erdoğan, "Şimdi yeni bir iftira daha atmışlar. 'Tayyip Erdoğan'ın 3 milyar dolarlık hazinesi var.' diye. Allah Allah. Onunla ilgili davayı da kazanacağız da. Olmayan bir şeyle suçlandığınızda rahat olursunuz. Aksi takdirde tutuşursunuz. İşin kötüsü yargı, bu işlerde büyük cezalar kesmiyor. Tazminat davalarında cezalar ufak. Büyük olsa da o zaman fakir fukaraya dağıtma imkanı bulsak. Daha önce yine CHP'nin içindeki milletvekillerinden kazanılmış davalar var. HDP'den kazanılmış davalar var. Ama usanmıyorlar, uslanmıyorlar. 'Nasıl olsa bedeli az veririz geçer' diyorlar. Yaptıkları bu. Ne yaparlarsa yapsınlar yargıda, bunları mahkum edeceğiz. Tazminat ardından ceza böyle yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı.Erdoğan, "İstanbul'a yürüyorlar, yolları açık olsun. Kamunun hukukunu bozmadan böyle bir aslında hakları da yok fakat arkadaşlarımız, hükümetimiz burada onlara anlayış göstermek suretiyle onlar bu yürüyüşlerini devam ettiriyorlar" dedi.Esnaflara seslenen Erdoğan, "Hiçbir meslek grubu gibi esnaflık da '3 dönüm bostan yan gel yat Osman' anlayışı ile yürütülemez. Kendinizi sürekli geliştirecek müşterilerinizin size olan bağlılığını güçlendirecek yollar bulmanız çok önemli" dedi.