Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Yargı sizi de davet ederse...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun Adalet Yürüyüşü'ne bir tepki daha: Yollar yürümekle aşınmaz. Elde adalet pankartıyla dolaşmakla adalet getiremez. Yargı yarın sizi de davet ederse şaşırmayın

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Yargı sizi de davet ederse...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Genel Kurulu'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adalet Yürüyüşüne bir kez daha tepki gösterdi. "Yollar yürümekle aşınmaz. Elde adalet pankartıyla dolaşmakla adalet getiremez." diyen Erdoğan, 138. maddeye atıfta bulunarak "Yargı yarın sizi de davet ederse şaşırmayın" dedi. Erdoğan kredi kuruluşlarının Türkiye'deki ekonomik göstergelerdeki iyileşmeye rağmen kumpas kurduklarını söyledi.

Erdoğan "Anayasanın hükümlerini ayak altına alacak şekilde vatandaşları sokağa dökmek, sokağa çağırmak hiçbir zaman ne kendilerinin yararınadır ne de ülkenin yararınadır." diyerek sözlerini sürdürdü.

Etiketler; #erdoğan #kemal kılıçdaroğlu
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