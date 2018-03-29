Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na yine dava!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, partisinin 27 Mart'taki TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada, kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.



Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın tarafından Ankara Asliye Hukuk Mahkemesine verilen dava dilekçesinde, Kılıçdaroğlu'nun partisinin 27 Mart 2018'deki TBMM grup toplantısındaki konuşmasında, Erdoğan'ın kişilik haklarını ihlal eden ve saldırı kastıyla ağır hakaretler içeren ifadeler kullandığı belirtildi.



Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında, Erdoğan'ın onur ve saygınlığına yönelik ifadeler sarf ettiği belirtilen dilekçede, Kılıçdaroğlu'nun TBMM grup toplantısındaki sözlerine yer verildi.



Dilekçede, Kılıçdaroğlu'ndan, 27 Mart 2018'de partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 250 bin lira manevi tazminat talep edildi.



Avukat Aydın'ın açıklaması



Aydın, Twitter hesabından, davanın açılmasına ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:



"Sayın Cumhurbaşkanımız, başta FETÖ olmak üzere tüm terör örgütleriyle etkili mücadelenin öncüsüdür. Bu gerçek, hangi siyasi görüşten olursa olsun akıl ve vicdan sahibi herkesin takdir ettiği ve edebileceği bir gerçektir. FETÖ ile mücadele edenleri haksız ithamlarla itibarsızlaştırmak, hele hele FETÖ ile ilişkilendirmek klasik bir FETÖ taktiğidir ve ancak örgütün amaçlarına hizmet etmektedir. FETÖ dahil tüm terör örgütlerinin mağlup edildiği bir Türkiye'nin inşasında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinin ne kadar hayati olduğu izahtan varestedir. Bu liderliğin haksız ve mesnetsiz ithamlarla yıpratılmaması ülkesini seven herkesin ortak sorumluluğu olmalıdır."