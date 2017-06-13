Erdoğan'dan Kuzey Irak'taki referandum kararına tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu. Erdoğan Kuzey Irak yönetiminin aldığı bağımsızlık referandumu kararına tepki göstererek, "Kuzey Irak yerel yönetimiyle ilgili yapılan açıklama bizi derinden üzmüştür. Böyle bir reform arayışına girmek Irak’ın toprak bütünlüğüne tehdittir ve yanlış bir adımdır" dedi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuşmak üzere geldiği Mecliste, bir gazetecinin, bedelli askerlik tartışmalarına ilişkin sorusunu yanıtladı. Sosyal medyada bedelli askerliğe ilişkin yer alan bazı ifadeleri hatırlatarak, "O sözler size mi aitti?" sorusuna Erdoğan, "Bana ait değil, ben 'Sayın Başbakan'la bir değerlendirmesi yapılır' dedim. Şu anda böyle bir şey söz konusu değil." karşılığını verdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kabinenin gündeminde bedelli yok, dedikodusu var" dedi.



Daha sonra partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerinin satır başları şöyle:



Uyuyan, yan gelip yatan bir Türkiye yok. Çalışan, gayret eden bir Türkiye var. İnsanının yanında olan bir iktidar var. Ana muhalefetin başındaki zat konuşuyor halen yalan yanlış, 7 milyon işsiz varmış. Ayıptır ya. Senin bir defa kılavuzun karga. Türkiye böyle bir konumda olsa… Şu anda yakaladığı büyümeye bakın. Türkiye yurt dışı spekülasyonlara rağmen gelişti. 'Bu tamamen siyasi müdahaledir, aşacağız' dedik. Kalkınmanın temel alt yapısı olan enerji alt yapısındaki yatırımlarımızla elektrik üretimimizi 25 bin megavata yükselttik.



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