Erdoğan'dan Macron açıklaması: Baktım garip garip şeyler söylüyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa'ya sert tepki gösterdi: "Macron ile geçen hafta görüştüm. Baktım garip garip şeyler söylüyor. Kendisine biraz frekansı yüksek oldu ama söylemek zorunda kaldım" dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, terör örgütü PYD/PKK'nın paravanı SDG'yi temsil eden bir heyetle görüşmesi ve ardından Elysee Sarayı'ndan "Macron, Fransa'nın ve uluslararası toplumun desteğiyle SDG ile Türkiye arasında bir diyaloğun kurulmasını istiyor" yönündeki açıklamasına çok sert tepki gösterdi.



Partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Erdoğan şunları söyledi "Fransa’nın tamamen yanlış bulduğumuz tavrından fevkalade üzüntü duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Macron ile görüştüm, geçen baktım garip garip şeyler söylüyor. Garip garip şeyler söyleyince de kendisine biraz frekansı yüksek oldu ama söylemek zorunda kaldık. Çünkü bizim silahlı kuvvetlerimizi, bizi kalkıp da asla kabullenemeyeceğimiz bir yere oturtmak kimsenin haddine değil. Eskiden beri ülkelerinde serbestçe faaliyet gösteren terör örgütü mensuplarını dün bir kez daha en üst düzeyde ağırlayanlar bunun Türkiye’ye karşı husumetten başka anlamı olmadığını bilmelidir. Aynı terörist grubunun bir kısmı ise daha bu sabah güvenlik güçlerimize saldırmışlardır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Dünyanın neresinde yol yapan işçilere, hasta taşıyan ambulanslara, öğretmenlere saldıran bir terör örgütü vardır? Türkiye’dekiyle Suriye'dekiyle hepsi de aynı olan bu terör örgütü işte böylesine alçak bir yapıdır.



'BUNLARI BİZE YUTTURMAZSINIZ'



Neymiş? O PKK değilmiş. Bize göre terör örgütü PKK’ymış. Ey Batı SDG dediğiniz Suriye Demokratik Güçleri, bu terör örgütünün aynısıdır. Bunlarla bizi siz aldatmaya çalışıyorsunuz. Kusura bakmayın. Biz bunların hepsinin temelini biliriz. Bunları bize yutturmazsınız. Bunların adresine varana kadar hepsinin künyesi bizde var. 24 saatte bir ismini değiştirseniz biz bunları tanırız. Bizde bunların tanımını yapan ifadeler var da…



'HADDİNİ VE BOYUNU AŞAN BİR BEYAN'



“YPG’ye destek garantisi verdik” Lafa bak. Türkiye ile SDG arasında arabulucu olabiliriz lafı eğer şayet doğruysa, ki cumhurbaşkanlığı sözcüsüne bunu muhatabı olarak kendisi vermişti o da bu ifadeyi kullanmış. Bunu söyleyen kişinin haddini ve boyunu çok aşan bir beyandır bu. Bizde söz var ya, gelin güvey olmak diye. Boyunu aşan işlere girme. Bizim arabulucu ihtiyacımız yok. Türkiye’nin ne zamandan beri terör örgütleriyle bir masaya oturmak gibi bir sorunu var? Nereden çıkardınız bunu? Siz terör örgütleriyle masaya oturabilirsiniz. Ama Türkiye terör örgütleriyle mücadelesini Afrin’de olduğu gibi yapar. Ha siz yine aynen devam edin. Siz kim oluyorsunuz ki bir terör örgüyü ile Türkiye arasında arabuluculuk ifadesini ağzınıza alabiliyorsunuz?



'7 TANE TERÖRİSTİ ELYSEE SARAYI'NDA AĞIRLIYORSUN DA...'



Bunların arkadaşları YPG’liler. Yani bölgemizdeki en eli kanlı, en ahlaksız, en haysiyet yoksunu insanlık düşmanı teröristler olduğunu gördük. Bu tavrından sonra Fransa’nın hiçbir teröristten, hiçbir terör eyleminden şikayetçi olma hakkı kalmamıştır. Teröristlerle yatıp kalkan, hatta onları saraylarında ağırlayanlar yanlışı er geç anlayacaklardır. Her an bizim şu anda yaşadığımız sıkıntılar onların da başına gelebilir. Bizim bu konuda şakamızın olmadığını, en küçük müsamahamızın bulunmadığını anlamak için daha ne söylememiz lazım bilmiyorum. Yıllarca kendi ülkelerindeki canileri başlarından defetmek için bilinçli olarak DEAŞ saflarına yönlendirenler, şimdi evlerine dönen teröristlerle ne yapacaklarını düşünüyorlar. PYD ile yapacakları durum da farklı değildir. Canını kurtaran teröristler oraya doluştuğunda ümit ediyoruz ki bizden yardım istemeye kalkmazlar. 7 tane teröristi Elysee Sarayı ağırlıyorsun da, Türkiye 3,5 milyon Suriyeliyi ağırlarken ben ne yapabilirim diye sorununuz oldu mu? Kaç tane mülteciyi Fransa’da ağırladın bana bunun cevabını verir misin?