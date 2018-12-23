Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Sen zalimsin!

İstanbul Arnavutköy'de düzenlenen toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya tepki göstererek, "Netanyahu sen yanlış kapıya vurdun. Erdoğan mazlumların sesidir. Sen zalimlerin sesisin. Sen devlet terörü estiriyorsun. Sen zalimsin zalim" dedi

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

415 trilyon lira yatırım bedeli olan 82 kalem eserin toplu açılışını vesilesiyle bir arada bulunuyoruz. Belediyecilik bizim işimizdir. Türkiye’nin son çeyrek asırda yaşadığı büyük değişim önce belediyelerde başlamıştır.

Şimdi duble yollarımız var. Buraya durup dururken gelmedik. Medeni olmak farklı bir şey. 1994’te İstanbul’a belediye başkanı seçildiğimde öyle bir manzara vardı ki insan düşmanına böyle bir muameleyi reva görmez.

Haliç adeta balçık haline dönüşmüştü. Gazeteler maske dağıtıyordu. Hava kirliliği nedeniyle yaşlılara ve çocuklara sokağa çıkmayın çağrısı yapılıyordu. Bu şehir adeta yaşanmaz haldeydi. Müsebbibi bugünkü CHP zihniyetiydi.

CHP, ideolojileriyle taban tabana zıt adayları milletimizin karşısına çıkarmaya başladılar. Ama paslı demir yaldızlı boyla boyanmakla altın olmaz. Milletimiz bu cilanın altında ne olduğunu biliyor. Azıcı kazıyınca milli manevi değerlerimize kini ortaya çıkar. Bunlar ezanımızı Türkçe okutanlar.

Yerlilikle ve millilikle uymayan ne varsa Bay Kemal’de var. Siyaset dilinin seviyesini iyice yerlere düşürdüler. Bunlar hala sefalet içinde yüzüyorlar. Ana muhalefetin tüm sözcüleri erdemle nezaketle ahlakla uyuşmayan sözlerle üzerimize saldırıyorlar. Kem söz sahibine aittir. Ne kadar çırpınsalar boştur. Milletimiz bunların hesabını kapatmıştır.

Biz yıllardır bölgede ve dünyada Türkiye'siz bir denklem kurulamayacağını söyledik.

Suriye’de gerek sahada gerekse diplomaside elde ettiğimiz neticeleri herkes takdir ediyor. CHP feryadı figan ile karşı çıkıyor. Yetişemediği üzüme bunlar koruk dermiş. Kaçıkçı cinayetinin aydınlatılmasında dünya takdir ediyor. Sadece tuhaf sorular CHP’nin aklına geliyor.

14 seçim AK Parti bir numara. Sen kaçıncı sıradasın. batıda senin gibi olanlar partiyi bırakıp gidiyor. Sen koltuğa bırakıp gidemiyorsun.

'Sen zalimsin'

Filistinli mazlumlara sahip çıkmamızdan rahatsız olan İsrail Başbakanı, Türkiye’ye en alçak ifadelerle saldırdı. Bizi Kıbrıs'ta işgalci olmakla suçlayan İsrail Başbakanının herhalde dili sürçtü. Herhalde kendilerinin Filistin'de işgalci olduklarını kadın çocuk öldürdüklerini söyleyecekti.

Netanyahu sen yanlış kapıya vurdun. Erdoğan mazlumların sesidir. Senin zalimlerin sesisin. Sen devlet terörü estiriyorsun. Siz çocukları kadınları tekmeleyerek askerinizle polisinizle sürükleyerek götürüyorsunuz. Netanyahu sen zalimsin zalim. Devlet terörün başındasın. Bu sadece sana uyuyor, Erdoğan’a uymaz. Türkiye teröristlerle mücadele ediyor. İsrail’in yaptıkları katliamların yıkımların hesabını vermeden kimseye ithamda bulunma hakkı yoktur.

'Sorsanız demokrat sanatçılar'

Bu CHP’nin yakası rozetli siyasetçileri yanında sanatçı yazar kılıklı borazanları var. Bunlardan 3’ü CHP’nin resmi yayın organı olan bir televizyonda benim ve Türkiye hakkında atıp tutmuşlar. Önce gergedan nesli deyip millete hakaret ederek işe başlamışlar sonra her şey sandıkta çözülmez demişler.

Sorsanız demokrat sanatçılar. Ama milletin iradesine zerre kadar saygıları yok. Şayet kendi istedikleri gibi demokrasi uygulaması olmazsa belki lideri yani beni ayaklarımdan asarlarmış. Ya hepiniz topunuz cellat olsa ne yazar.

Biz şahadete inanmışız. Ama sizin imanınız yok ki onu konuşalım. Geçmişteki darbeleri hatırlatıp bakalım darısı kimin başına demişler. Bunların isimlerini vermeyeceğim yargıda gereği yapılacak. Sanatçı müsveddesi, bütün bunlar bunun bedelini ödeyecekler.