Erdoğan'dan referandum yorumu: Yakında sınırlar da kapatılacak!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden bazı kanaat önderlerine hitap etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kanaat önderleri ile biraraya geldi. Burada yaptığı konuşmada Kuzey Irak'taki referandumu değerlendiren Erdoğan, bütün hava sahalarının kapatılacağını söyledi. Erdoğan, yakında sınırların da kapatılacağını belirterek, "Duygusal olarak kendini tatmin etmek için böyle bir adım atılır mı?" diye sordu.



Erdoğan'ın toplantıda yaptığı konuşmadan önemli satır başları şöyle:



Tarih ibret alanlar için tekerrür etmez. Bunun için tüm imkanlarımızla geçmişteki hataların tekrarlanmaması için çalışıyoruz. Bölgemizdeki kanlı senaryonun önündeki en büyük engel Türkiye. Güçlü Türkiye bölgesel huzur ve güvenin istikrarı demektir. Kendi ayakları üzerinde duran Türkiye tüm kardeşleri için de aydınlık geleceğin müjdecisidir. Biz ülkemize çizilen sınırlara eyvallah demediğimiz, üzerimize giydirilen deli gömleğini yırttığımız için hedefiz. Son olarak 15 Temmuz hain kalkışması Türkiye'nin önünü kesmek için yürütülen bir safhadır. 15 Temmuz'un failleri ile ilgili mahkeme kararını dün açıkladı. Bu dünya etme bulma dünyasıdır.



Kardeşlerim bugün sizlerle açık yüreklilikle konuşacağız. Birileri çocukluk rüyalarını gerçekleştirecek diye biz ülkemizin, bölgemizin tehlikeye atılmasına izin vermeyeceğiz.



Referandum denilen olay bir sebeptir netice bundan sonrasıdır. İş bitmedi etrafında İran, Türkiye, Irak, Suriye var. Şimdi hava sahaları da kapatılacak. Kim gelecek? Yakında sinirler de kapatılacak. Nasıl girişini çıkışını yapacaksın. Ya bir devleti yöneten bu şeyleri böyle çocukça değerlendirir mi? Devlet yönetiyorsun, eyalet yönetimi de olsa bu bir devlet.



Referandum denilen olay bir sebeptir ama netice değildir. Netice bundan sonrasıdır. Burada iş bitmemiştir, sadece başlamıştır. Bir tarafında İran, kuzeyinde Türkiye, güneyinde Irak yönetimi, batısında Suriye. Ne yapacaksın, nereye gideceksin, nasıl çıkacaksın? Buyurun şimdi bütün hava sahaları da kapatılacak, uçuşlar zaten yasaklandı. Kim gelecek, nasıl gideceksin? Yakında sınırlar da kapatılacak. Nasıl girişini çıkışını yapacaksın? Bir devleti yöneten böyle bir şey düşünebilir mi? Duygusal olarak kendini tatmin etmek için böyle bir adım atılır mı? Memurunun maaşını ödüyemiyordun bize geldin. Bu yapılan dört dörtlük nankörlüktür."