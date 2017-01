Erdoğan'dan Reina saldırganı yorumu: Kimsenin yaptığı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Reina katliamını düzenleyen teröristin yakalanmasına ilişkin açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satırbaşları şöyle:



Yılbaşı gecesi saldırı düzenleyen terörist dün gece güvenlik güçlerimizin başarılı operasyonu ile yakalanmıştır. Bu ülkede kimsenin yaptığı yanına kâr kalmayacak. Hukuk devleti ilkesi çerçevesinde herkesten hesap sorulacaktır. Bu teröristin yakalanmış olması bu güvenlik anlayışının tezahürüdür. Tüm güvenlik ve istihbarat birimlerimizi tebrik ediyorum.



EN BÜYÜK REFORM SOSYAL GÜVENLİK



En büyük reformu sosyal güvenlikte yaptık. Sosyal güvenlik kurumlarının tek bir çatı altında birleştirilmiş olması bile tek başına bir reformdur. Artık ülkemizde işçi memur esnaf ayrımı yok. Sadece kendi hesabına ücretli olarak çalışan var. Emekli maaşlarında da tarihi artışlara imza attık. Asgari ücret 2002’de 184 TL’ydi. Bugün 1404 lira. Dünkü Türkiye’de emekli olmak demek sefalete mahkum olmak demekti. Elbette gönlümüz çok daha iyisini arzu eder. Bugün ülkemizde yaşı gelip emekli olan kimsenin mağdur olması söz konusu değildir.



BATI SÖZLERİNİ TUTMUYOR



Batı gayri safi milli hasılasıyla bizden çok daha güçlü olduğu halde mültecileri ülkelerine almıyorlar. Bize verdikleri sözleri yerine getirmeye gelince attıkları adım yok. Aylan bebeği dergilere kapak yapıyorlar. Ümran bebeği dergilerine kapak yapabiliyorlar. Tamam da icraat nerde? İcraat yok. Ama biz tarihimiz itibariyle o aldığımız sorumluluğun bize yüklediği sorumluluğun sebebiyle her zaman darda kalanın her zaman mazlumun mağdurun yanında olduk olmaya devam edeceğiz. Ülkemize rahmetli Özal’ın tabiriyle çağ atlattık. Ülkemizde uygulanan genel sağlık sigortası dünyada belki de tek örnektir. Bunun çok dar bir örneğini ABD’de yapmaya çalıştılar başaramadılar. Bize ‘sürdüremezsiniz, batarsınız, bitersiniz’ dediler. Önümüzü kesmeye çalıştılar. Yılbaşı itibariyle 5 yıl geride kaldı. Ve sistem tıkır tıkır işliyor. Bu uygulamayı yerinde incelemek için dünyanın her yerinden heyetler ülkemize geliyor.



GEÇİRDİĞİ TRAFİK KAZASI SONRASI ANISINI ANLATTI



Her kurumun farklı hastaneleri vardı. Bir trafik kazası geçirdim beni Bolu’ya getirdiler. Yanlışlıkla devlet hastanesine getirdiler. Ben de sigortalıyım o zaman. Ve hayal meyal duyuyorum serum bağlı soruyorlar: Sigortalı mı memur mu? Sigortalı olduğumu hayal meyal söyleyince dediler ki ‘kabul edemeyiz.’ Hemen beni sigorta hastanesine götürdüler. Böyle garip bir yapıdan bu noktaya geldik.



'ALÇAKÇA SAVUNUYORLAR'



Milli irade bizim kadar sahip çıkan siyasi kadro ve dönem yoktur. 15 Temmuz gecesi benim vatandaşımın elinde bayraktan başka silah yoktu. Bu millet çok yüce bir millet. O yüzden bizler muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkacağız hiç merak etmeyin. Milletimizin darbe girişimini püskürtmesi en az 23 Nisan 1920, en az çok partili hayata geçtiğimiz 14 Mayıs 1950 kadar önemlidir. Bu hadiseyi Çanakkale ve kurtuluş savaşımızla aynı çizgide görmemiz gerektiğine inanıyorum. 2013’ten bu yana ardı ardına yaşadığımız hadiseler göstermektedir ki Türkiye adeta yeni bir istiklal harbindedir. Biz göremeyeceğiz ama torunlarımız görecek. İnşallah 2053’ü de 207132i de bu milletin evlatları gerçekleştirecek. İşte dün kanı bozuklar Diyarbakır’da güvenlik güçlerimize saldırdılar. 4 şehidimizi var. Utanmadan sıkılmadan parlamentoda şunu söyleyebiliyorlar. Askerime polisime korucuma utanmadan saldırabiliyorlar. Alçakça onları şehit edenleri savunuyorlar. Gaziantep’te kına gecesinde vatandaşlarımızı şehit edenleri savunuyorlar. İstanbul’da stadın hemen üzerinde oradaki şehitlerimizi alçakça vuranları savunuyorlar. Siz hangi akılla bu ifadeleri kullanıyorsunuz. Birer maşasınız. Eğer siyaset yapacaksanız seçtiğiniz kelimeleri dikkatli seçeceksiniz. Aksi halde bu devlet gereğini hukuk içinde yapacaktır yapmaktadır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.



EKONOMİK TERÖR ESTİRİYORLAR



Dün ekonomi danışmanlarımla, gerekse hükümetteki ekonomiden sorumlu bakan arkadaşlarımıza bir çalışma yaptık. 2023 hedeflerimize ulaşmak için gereken yapısal reformlar zaten gündemimizde. Şu gerçeğin farkındayız 2013 yılından beri maruz kaldığımız tüm saldırılar ekonomik boyutuyla kurgulanmaktadır. Sanayiciye yatırım yapmayın söylemelerine kadar pek çok emaresi ortadadır. Paranızı bankada tutun denildiği zaman bu nedir biliyor musun? Paranın finans kuruluşu sahiplerine ver onlar korkunç vurgunlar vursun demektir. Bunu söylerken bir şeyi ifade etmek istiyorum finans sektörünün sahibi durumunda olanlar eğer bu ülkede girişimciye gerekli kredi musluklarını açmıyorlarsa açık söylüyorum kim ne derse desin karşısında biz bulacaktır hükümeti bulacaktır. Çünkü yatırımcı kredi alabilsin ki ne yapsın? Yeni yatırımlara girsin. Bu yatırım olunca istihdam olacak, üretim olacak. Bir de eğer bu kredi muslukları açıldığında bu verilen krediler insanı çıldırtırcasına yüksek faizli olmazsa dürüst bir şekilde düşük faizle olursa yatırımcının rekabet gücünü artıracaktır. Türkiye’nin sıçraması daha çabuk olacaktır. Benim bu sözlerin birilerinin hoşuna gitmez. Siz söylemeyin başkaları söylesin derler. Olur mu canım? Bizler vatandaşlımızın hakkını sonuna kadar korumaya mecburuz. Acımasız parayı kullananları ben ekonomik terör estiriyorlar dedim. Türkiye’nin en önemli arkası İstanbul’a bir gün bölücü örgüt bir gün DEAŞ’ın saldırması tesadüfi değildir. Bakıyorsunuz tarlada domates 1 lira bakıyorsunuz çarşıda 7-8 lira. Ne bu? Bu arada olan kimler. İnsaf insaf? Bunları da konuştuk. Gençken aracı tefecilere lanet olsun derdik. Şimdi buradaki hikaye bunlara dayanıyor. Çiftçilerimize sesleniyorum. 1 yıl öncesinden tarlana gelenler için dikkatli ol."