Erdoğan'dan saldırıya tepki: Bu bir provokasyondur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a yönelik saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan, "Biliyoruz ki bu Türkiye-Rusya ilişkilerinin normalleşme sürecini özellikle bozmaya yönelik bir provokasyondur ama bu provokasyona gelmeyecek kadar Rusya yönetimi ve TürkiyeCumhuriyeti yönetimi de irade sahibidir" diye konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un alçakça ve hunharca katledilmiş olmasını nefretle kınadığını belirterek, "Bu akşam Rusya Federasyonu Başkanı Sayın Putin ile bu olayı sıcağısıcağına değerlendirme imkanımız oldu ve tabii olayı başından itibaren, gerekşahsım gerek Başbakanımız gerek İçişleri Bakanımız gerek Sağlık Bakanımız bütünilgili arkadaşlar yakından takip ediyoruz. Bu süreç içerisinde ülkem ve milletim adına Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Putin’in şahsında tüm dost Rus halkına taziyelerimizi tekraren özellikle iletmek istiyorum. Biliyoruz ki buTürkiye-Rusya ilişkilerinin normalleşme sürecini özellikle bozmaya yönelik bir provokasyondur ama bu provokasyona gelmeyecek kadar Rusya yönetimi ve TürkiyeCumhuriyeti yönetimi de irade sahibidir. Bu akşamki görüşmede özellikle uluslararası terörle mücadelede bundan sonraki sürece yönelik dayanışmamızın çok daha güçlü çok daha farklı olması konusunda da mutabık kaldık. Kendileri özellikle bizlerden Rusya’nın büyükelçilik, başkonsolosluk gibi bu tür merkezlerindeki güvenlik tedbirlerininarttırılması noktasındaki ricaları oldu. Bunun yanında özellikle kendileri bizimde ısrarımıza rağmen Sayın Karlov'un cenazesini kendi gönderecekleri uçaklaaldırma talebinde bulundular. Bir soruşturmayla ilgili bir operasyon merkezinikendilerinin de göndereceği elemanlarla birlikte yapmanın çok daha isabetli olacağı ifadesini kullandılar. Bizler tüm bunların müşterek olarak yapılmasındabizim açımızdan da herhangi bir sıkıntı yok dedik, olabilir dedik ve bu konuylailgili de bütün başta Sayın Başbakan olmak üzere ilgili bakan arkadaşlarımıza da gerekli talimatı verdik" dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu saldırıyı ülkemizdeki Rusya Federasyonu Büyükelçisi nezdinde özellikle Türkiye'ye, Türk Devletine ve Türk Milletine karşı yapılmış bir saldırı olarak değerlendiriyorum. Ve bu, Türk-Rus ilişkilerine yönelik açık bir provokasyondur. Bu gerçeği Rus dostlarımızın da gördüğüne eminim" dedi. Erdoğan, “Malum bu artık zanlı demeye gerek yok katil Mevlüt Mert Altıntaş, Söke Cumhuriyet Anadolu Lisesi mezunu, 2 yıllık Polis Meslek Yüksek Okulu mezunu olup, 2,5 yıldır Ankara Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli. Tabii bu durumdan şu anda kendilerine bir şeyler çıkarmanın gayreti içerisinde olan mahfileri de gayet iyi biliyoruz, bunları da yakından takip ediyoruz. Bunlarla ilgili açıklamaları da günü geldikçe açıklamaya devam edeceğiz" dedi.



"SAYIN PUTİN İLE YAPMIŞ OLDUĞUMUZ GÖRÜŞMEDE, BUNUN BİR PROVOKASYON OLDUĞU NOKTASINDA HEMFİKİRİZ"



Olayın tüm boyutlarıyla araştırıldığını ve araştırılacağını kaydeden Erdoğan, "Bu saldırıyı ülkemizdeki Rusya Federasyonu Büyükelçisi nezdinde özellikle Türkiye’ye, Türk Devletine ve Türk Milletine karşı yapılmış bir saldırı olarak değerlendiriyorum. Ve bu, Türk-Rus ilişkilerine yönelik açık bir provokasyondur. Bu gerçeği Rus dostlarımızın da gördüğüne eminim. Şu anda Halep meselesi başta olmak üzere Suriye'deki insani krizin çözümü noktasında Rusya ile aramızdaki ilişkilerin çok ciddi bir dayanışma içerisinde yürütülmüş olması, Halep'teki zulmü durdurmak için ortaya koyduğumuz dayanışma, oradaki mazlumların İdlip'e çıkarılması, hatta hatta gerekirse ülkemize taşınma noktasında atılmış adımlar Rusya ile Türkiye dayanışmasının bir ürünüdür. Bunu tabii devam ettirmekte de kararlılığımız var. Olayın ardından Sayın Putin ile yapmış olduğumuz görüşmede, bunun bir provokasyon olduğu noktasında hemfikiriz ve burada herhangi bir ihtilaf da söz konusu değildir"



"RUSYA-TÜRKİYE BAŞIMIZ SAĞ OLSUN"



Erdoğan, "Bundan sonraki sürece yönelik şu anda bu akşam Moskova'ya inen Mevlüt Çavuşoğlu arkadaşımız oradaki dışişleri bakanları olarak, Suriye’deki gelişmeleri birlikte ele alıp burayı nasıl bir an önce tekrar bir barış ortamına dönüştürebiliriz bunun çalışmaları yapılıyor. Bizler bu akşam, Sayın Başkan Putin ile mutabık kaldığımız gibi bu adımları atacağız, ortak soruşturma komisyonunu kuracağız. Şu anda zaten bütün Rusya’ya ait başta büyükelçilik, başkonsolosluklar olmak üzere buralardaki güvenlik tedbirleri artırılmıştır ve sürece yönelik atılması gereken adımlar atılıyor ve hastanede özellikle Karlov ile ilgili bütün atılacak adımlar bu konuda ailesiyle görüşmeler yapılmak suretiyle yapılmaktadır. Bir an önce buradaki işlemler de bitirilerek Sayın Karlov'u Rusya'ya göndereceğiz. Bu konuda irtibatlarımız karşılıklı olarak devam edecek. Bizler için çok çok önemli, bölge için çok çok önemli ve bu ilişkileri bozma gayreti içerisinde olanlara sesleniyorum: Bütün bu beklentileriniz bilesiniz ki hiçbir zaman ulaşacağınız bir netice olmayacaktır, boşa bekliyorsunuz, boşa bekleyeceksiniz. Bizler kararlı bir şekilde bu akşam da o mutabakatımızı ortaya koyduk. Bunu aynı kararlılıkla sürdüreceğiz. Bir kez daha Rusya Federasyonu Büyükelçisi Andrey Karlov'a yapılan bu saldırıyı nefretle kınıyor, Sayın Putin’in şahsında dost Rus halkına ve müteveffanın ailesine başsağlığı dileklerimi sunuyorum. Milletçe bir ve beraber olarak bu olaylar karşısında çok daha kararlı durmak ve bu kararlı duruşumuzu da sürdürmek suretiyle şu anda farklı havalar içerisinde olanların oyunlarının da bozulacağını, bozulmakta olduğunu gösterelim istiyorum. Biz, Rusya-Türkiye olarak bu konuda kararlıyız, Rusya-Türkiye başımız sağ olsun"