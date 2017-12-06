Erdoğan'dan Trump'a Kudüs uyarısı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın Kudüs kararıyla ilgili yaptığı açıklamada "Yanlış bir adım tüm islam aleminde infial yaratır.'' dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ürdün Kralı II. Abdullah ile ortak basın toplantısı düzenliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kudüs konusuyla alakalı yaptığı açıklamada "Yanlış bir adım tüm İslam aleminde infial yaratır. İslam İşbirliği Zirvesi 13 Aralık'ta toplanacak'' dedi.