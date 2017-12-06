Erdoğan'dan Trump'a Kudüs uyarısı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın Kudüs kararıyla ilgili yaptığı açıklamada "Yanlış bir adım tüm islam aleminde infial yaratır.'' dedi

Erdoğan'dan Trump'a Kudüs uyarısı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ürdün Kralı II. Abdullah ile ortak basın toplantısı düzenliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kudüs konusuyla alakalı yaptığı açıklamada "Yanlış bir adım tüm İslam aleminde infial yaratır. İslam İşbirliği Zirvesi 13 Aralık'ta toplanacak'' dedi.

Etiketler; #erdoğan #cumhurbaşkanı #kudüs
Önceki Haber
Sürücü kursu müdürü kazada öldü!
Sonraki Haber
CHP'li Tezcan: Bu tehditlere pabuç bırakmayacağız
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.