Erdoğan'dan vekillerine yüzde 7 fırçası

AKP Genel Başkanı olarak partisinin il başkanlarına seslenen Recep Tayyip Erdoğan 2015 Kasım seçimlerinde alınan yüzde 49.49'luk oy oranlarının 2018 seçimlerindeki yüzde 42.56'lık oranları karşılaştırıp, düşüşü değerlendirdi

AKP Genel Başkanı olarak partisinin il başkanlarına seslenen Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 7’lik oy kaybıyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

“Bana gelen seçim raporlarına baktığımızda vatandaşın bazı haklı şikayetlerini görüyoruz. Vatandaş, ‘Seçimden seçime mi benim belediye başkanım, benim milletvekilim bana gelecek diyor. Esnaf, benim belediye başkanım seçimden seçime mi çayımı içmeye geliyor’ diyor.

Burada da görüldüğü gibi en güçlü olduğumuz yerlerde bu önemli düşüşümüzün başlıca nedeni budur, tevazu!

Vatandaşa tepeden bakıyorsak, onlara hart hurt yapıyorsak kusura bakmayın bu millet şamar oğlanı değildir.

2019 yerel seçimlerine bu eksiklikleri tamamlayarak gideceğiz. Kararlıyız. Bu konuda kararlı olursak, daha önce alamadığımız belediyelikleri de kazanırız. Biz, bu güce sahibiz. Aslında biz, dünden daha güçlüyüz…

Yine bana gelen raporlara göre, bu son seçimlerde özellikle bazı yerel yöneticilerimiz, belediye başkanlarımız ile milletvekili adaylarımız arasında istememe sorunları yaşanmış. Yerel yöneticilerimizden bazıları, ‘Ben o adayı istemiyorum, desteklemiyorum’ diyerek yan gelip yatmışlardır.”