Erdoğan'dan yeni sistem açıklaması: Başarılı olmaya mahkumuz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ndeki yeni yapılanmalarla ilgili atamaları değerlendirerek, "Fazla uzun sürmez. 10-15 gün içinde bu yapılanmayı tamamlarız. Bu sistemde bu işin nihai noktası yoktur. Atanmış olan da her an görevden alınabilir. Biz burada başarıyı öne alıyoruz. Başarılı olmaya mahkumuz" dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanı'nda konuştu. Ziyaretle ilgili bilgiler veren Erdoğan, "BRICS; Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’dan oluşan istişare ve işbirliği platformudur. Beş ülke, aynı zamanda onlar da G-20 ülkesidir. Kendileriyle işbirliklerimiz var. Ülkemiz, BRICS zirvesine İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanı olarak davet edildi. Bu şekilde toplantıda yerini alıyor. Zirveye iştirakimiz Türkiye ile BRICS arasındaki ilk yüksek düzeyli teması teşkil edecektir. Türkiye'nin BRICS üyesi ülkelerle ikili düzeyde güçlü ilişkileri ve Birleşmiş Milletler, G-20 gibi uluslararası platformlarda işbirlikleri bulunuyor" diye konuştu.

BRICS'in dünya kara yüzölçümünün yüzde 27'sini, dünya nüfusunun yüzde 43'ünü ve dünya ekonomisinin de yüzde 23'ünü oluşturduğunu kaydeden Erdoğan, "Ayrıca bu ülkeler son 10 yıldaki küresel ekonomik büyümenin yüzde 50'den fazlasını sağladılar. Dönem Başkanı Güney Afrika'nın ev sahipliğini yapacağı zirvenin odak noktası Afrika olacaktır. Benim katılacağım oturumun teması ise Küresel Güney-Güney İşbirliği'dir. Zirvede güncel dünya meseleleri, uluslararası konular da ele alınacaktır. Bilhassa gelir adaletsizliği ile mücadele, artan yıkıcı ticari rekabetler zirvenin gündeminde yer alan hususlardır. Uluslararası işbirliği ve yardımlaşmada uzun bir geçmişi olan Türkiye, 'Güney-Güney İşbirliği'nin en önemli unsuru olan kalkınma yardımları alanında dünyada önde gelen ülkeler arasındadır. Ülkemiz 8,2 milyar dolar tutarındaki resmi kalkınma yardımıyla bildiğiniz gibi 2017 yılında birinci sırada yer almıştır. Bu gücünü, bugün itibarıyla da ortaya koymaya devam etmektedir. Zirveyi, Türkiye ile BRICS arasındaki ilişkilerin ilerletilmesi bağlamında önemli bir fırsat olarak görüyorum" dedi.

'AFRİKA'NIN KALKINMA HAMLESİNE KATKI SAĞLAMAYI ARZU EDİYORUZ'

"Zirve aynı zamanda dönem başkanlığını yaptığımız İslam İşbirliği Teşkilatı'yla BRICS münasebetlerinin de gelişmesine katkı sağlayacaktır" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Güney Afrika'ya gerçekleştireceğim ziyaret vesilesiyle ayrıca BRICS üyesi ülkeler ve diğer davetli ülkelerin liderleriyle de ikili görüşmelerim olacak. Bunun yanında Güney Afrika'nın önde gelen iş adamları ve buradaki Müslüman toplumun kanaat önderleriyle de bir araya geleceğiz. Ayrıca Pretorya Büyükelçiliğimizin yeni Kançılarya binasının da açılışını yapacağız. Değerli basın mensubu arkadaşlarım BRICS zirvesinden sonra Zambiya'ya bir ziyaret, günübirlik de olsa, gerçekleştireceğim. Bu ziyaretim Zambiya'ya Türkiye'den cumhurbaşkanı seviyesinde ilk resmi ziyarettir. Dün de Türkiye'deki Zambiya'nın yeni büyükelçisini kabul ederek güven mektubunu aldım, bu da ayrı bir vesile olmuş oldu. Ziyaretin Afrika kıtası ile her alanda ikili ilişkilerimizi geliştirme ve derinleştirme yönünde irademizi ortaya koyuyor. Zambiya Cumhurbaşkanı Sayın Lungu göreve başlama törenime katılarak iki ülke arasındaki dostluğa verdiği önemi göstermiştir. Bu aynı zamanda iade-i ziyaret olacaktır. Zambiya'da mevkidaşımla baş başa ve heyetler arası görüşmeler yapacağım, hatta 'Eğer yetiştirebilirseniz' diye haber gönderdim, 'iş adamları olarak da orada böyle bir toplantıyı da yapabiliriz' dedim. Bu vesileyle ülkelerimiz arasındaki iş birliğinin ahdi zemininin güçlendirilmesini, özellikle bazı anlaşmaların imzalanmasını da ön görüyoruz. Afrika kıtasının değişen dünyamızın geleceğini şekillendireceğini görüyorum. Daha adil ve eşit bir dünya için Afrika ile birlikte hareket etmeyi ve bu anlamada Afrika'nın kalkınma hamlesine katkı sağlamayı arzu ediyoruz."

PUTİN İLE GÖRÜŞME

Erdoğan açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. Rusya lideri Putin ile yarın yapacağı görüşmenin hatırlatılması üzerine Erdoğan, şunlar söyledi:

"Şu anda tabii Suriye'deki gelişmeler gerek Tel Rıfat, gerek Menbiç olsun bunlar istenilen istikamette henüz gelişmiyor. Şu anda istenilen istikamette gelişmiş olan tek yer Afrin'dir, Cerablus'tur, El Bab'dır. Buralar belli bir yere oturdu. 4 bin kilometrekarelik bir alan tamamen kontrolümüz altında. Tabii bazı görüşmeleri, anlaşmaları Menbiç konusunda da yaptık, Tel Rıfat ile ilgili aynı şekilde. Bu görüşmemizde tabii ki bunları A'dan Z'ye tekrar ele alacağız. Burada Dara konusu var ki en sıkıntılı olaylardan bir tanesi. Bu konuyu tekrar gündemimize el alacağız. İdlib konusu var, bunu tekrar ele alacağız. Çünkü buralarda her an her şey olabiliyor. Biz de istiyoruz ki, Suriye halkı artık bu saldırılardan ve özellikle de bölgedeki bazı örgütlerin acımasız saldırılarından da korunma altına alınmış olsun. Bunları görüşmek suretiyle teminat altına alalım istiyoruz."

ABD'NİN İRAN'A YÖNELİK YAPTIRIMLARI

Bir basın mensubunun ABD'nin İran'a yönelik yaptırım kararlarını hatırlatması üzerine Erdoğan, şöyle konuştu:

"Yaptırımlarla ilgili her şeyden önce şunu bilmemiz lazım. Yani bizim ABD nasıl bir stratejik ortağımız ise nasıl bir model ortağımız ise bizim dünyada diğer stratejik ortaklarımız ile olan ilişkilerimizde de onlarla olan ilişkiyi kesmek, bir defa bizim ülkeler arasındaki bağımsızlık anlayışımıza ters düşer. Hem komşumuz olacak, bunun yanında stratejik ortaklığımız olacak, öyle ürünler onlardan biz alıyoruz ki bu ürünleri almadığımız zaman benim ülkemi kış boyu kim ısıtacak? Biz bunları Sayın Obama döneminde de zaten ABD'ye açık, net söyledik. Şu anda da aynı şeyi söylüyoruz. Bunları farklı yerlerden ulaşmak suretiyle bizlere iletmek bu da tabii bizleri ayrıca üzmektedir. Bu konuda gerek Senato'nun gerek Temsilciler Meclisi'nin içindeki siyasi noktadaki rekabetlerde Türkiye üzerinden olması bizi ayrıca üzmektedir. Fakat şu ana kadar Sayın Başkan gerçekten bu konularda iyi bir duruş sergilemiştir. Ben bu duruşunun bundan sonraki süreçte de devam edeceğine inanıyorum. Gelen heyetler bizim buradaki arkadaşlarımızla yaptıkları görüşmelerde gerekli olan bizim düşüncemizi almışlar ve bu şekilde dönmüşlerdir. Temenni ederim ki yanlış adımlar atılmamış olsun."

'BAŞARILI OLMAYA MAHKUMUZ'

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte yeni atamaların sorulması üzerine ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle dedi:

"Biraz merak etmenizde fayda var. Bak çalışıyoruz. Şimdi Güney Afrika'ya giderken çalışacağız, dönüşte çalışacağız ve bütün kurum kuruluşlar, ofisler, kimleri nereye atayalım, bununla ilgili birçok arkadaşlarımızın ismi üzerinde görüş birliğine vardığımız gibi kendileriyle de görüşmek suretiyle de isimler olacaktır. Fazla uzun sürmez. 10-15 gün içinde bu yapılanmayı tamamlarız. Bu sistemde bu işin nihai noktası yoktur. Atanmış olan da her an görevden alınabilir. Biz burada başarıyı öne alıyoruz. Başarılı olmaya mahkumuz."