Erdoğan'dan yüksek faiz tepkisi: Düşmezse musibet bizi bekler!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptı. Faiz oranlarının yüksek olmasını eleştiren Erdoğan, şu anda faizlerin yüzde 20'yi gördüğünü belirten Erdoğan, faizlerde düşüşün sağlanmaması durumunda yatırımcının yatırım yapamayacağını söyledi. Yatırım yapılmazsa lanetle karşı karşıya kalınacağını belirten Erdoğan, enflasyonda düşüşü de yüksek faiz nedeniyle sağlayamadıklarını söyledi.



Erdoğan ekonomi ile ilgili şu açıklamaları yaptı: Ekonomide kontrolü elde tutmak kolay değil. Biz küçük sarsıntılar dışında bunu hamdolsun başardık.



Faizlerdeki düşüş maalesef istediğimiz noktada halen değil. Faizlerde düşüşü sağlayamazsak bilesiniz ki birçok musibet bizi beklemektedir.



Şu anda piyasa faizlerinin yüzde 20’yi yakaladığı bir dönemdeyiz. Yatırımcı yatırım yapabilir mi? Ondan sonra lanet ile karşı karşıya kalırız. Birçok sefil ailelerle karşı karşıya kalırız.



Türk lirasındaki değer kaybı durdu. Hatta kısmi bir yükseliş yaşandı. Enflasyonda halen düşüşü sağlayamıyoruz. Neden? Yüksek faiz sebebiyle. Bu benim iddiam.



Bunun kararını vermemiz lazım. Çünkü doğru orantıdır. Faiz düşerse enflasyon düşer. Ancak şu andaki anlayış ne? Ters orantılıdır. Hayır değil. Bunu gördük.



Orta Vadeli Plan (OVP) kamuoyuyla paylaşıldı. OVP’nin geçen yıla göre daha cesur ve daha büyük hedeflere yönelik hazırlanmış olmasından memnuniyet duydum. Yüzde 5,5’luk büyüme hedefi memnuniyet vericidir. Yapmamız gereken, küresel sermaye, yabancı teknoloji, yerli yetenekler, iç piyasa talebi ve devlet desteği olarak tarif edebileceğimiz dört ayaklı bir planı uygulamamızdır.Varlık Fonu’nun yatırımların katalizörü olacağını ümit etmişti. Ama olmadı. Bu sıkıntıyı en kısa sürede aşacağımıza inanıyorum. Varlık Fonu’nu büyüme için ihtiyaç duyduğumuz yatırımların en önemli destek unsuru haline getireceğimize inanıyorum.Altın tahvili uygulamasını çok çok önemli görüyorum. Yastığın altında veya kolumuzdaki altınlar bize bir şey kazandırmaz. Vatandaşlarımızı yastık altındaki altınlarını bu şekilde değerlendirerek hem kedisine hem de ülkemizin gelişmesine katkı sağlayamaya davet ediyorum.OVP’de istihdamda her yıl 1 milyon artış hedefleniyor. İstihdam konusundaki hedeflerimizi biraz da ha yüksek tutmalıyız.Erkeğiyle kadınıyla genciyle her yeni istihdam daha huzurlu bireyler daha huzurlu aileler ve daha huzurlu ülke anlamına geliyor.Mehmet Akif’in dediği gibi: Kim kazanmazsa bu dünyada bir ekmek parası dostunun yüz karası düşmanının maskarası…George Orwell hayvan çiftliği adlı kitabında bazılarının daha eşit olduğu bir düzeni mesela BM güvenlik konseyini eleştirir.OVP’de insanımızın hayatına dokunan her konuya özel ehemmiyet vermeliyiz.Önümüzdeki yılların programı yine mali disiplin gözetilerek yapılacaktır.Vergi artışı yapılmaz mı elbette yapılır. Ama bir şartla yükü doğru hesaplayarak, millete doğru izah ederek nereye harcayacağımıza milleti ikna ederek tabi ki bunu yapabiliriz. Aksi takdirde ben yaptım oldu anlayışına her konuda olduğu gibi ekonomi politikalarında yer yoktur.Erdoğan, Kuzey Irak'ta yapılan referandumla ilgili de şunları söyledi: Şimdilik sadece belirli ambargolarla yetiniyoruz, bu artarak devam edecektir. Kuzey Irak yönetiminin bir an önce aklını başına devşirmesini ümit ediyoruz” dedi.Gelişmelere göre çok daha ileri adımlar atmaktan çekinmeyiz. Kuzey Irak yönetiminin bir an önce aklını başına devşirmesini bekliyoruz.Bizi seveni biz de severiz. Bize saygı duyana biz de saygı duyarız.