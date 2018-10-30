Erdoğan 'Dedem de donarak şehit oldu' dedi, Kılıçdaroğlu yanıt verdi

Askerlerin donarak şehit olmasıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Benim dedem Sarıkamış'ta tüfeğine sarılı olarak ve donarak şehit oldu." dedi. Kılıçdardoğlu da Erdoğan'ın bu sözlerine yanıt verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan donarak şehit olan askerlerimiz ile ilgili konuştu. Kılıçdaroğlu'nun sözlerine cevap veren Erdoğan, "Elbisesi yoktu falan Bay Kemal buralarda uğraşıyor. Bak benim dedem Sarıkamış'ta donarak şehit oldu. Şehadetin içerisinde kurşunla şehadete yürümek de var donarak şehadete yürümek de var.'' dedi.



Erdoğan açıklamasında şunları söyledi:

Tunceli'de 2 askerimiz donarak şehit oldu. İçişleri Bakanımız detayları sabah anlattı. Elbisesi mi yoktu falan Bay Kemal buralarda uğraşıyor. Bak benim dedem Sarıkamış'ta donarak şehit oldu. Kurşunla şehit olmak da var, donarak olmak da. Bize elbise falan filan bunu anlatma.

Askerimizin tüm teçhizatı en modern teçhizattır. Sen bilmeden ne anlatıyorsun ya? Birkaç oy alayım diye milleti neden kandırıyorsun ya?

Bu milleti, bu devleti küçümsemeye hakkın yok? Senin şehadet gibi bir inancın yok ya? Aileleri şehadete inanmış. Ama sende bu yok. Bittin, gittin ya. Bir şey yapamayacaksın. 15 Temmuz gecesi tanklardan kaçıp Bakırköy Belediye Başkanı'na sığınan adamsın. Bu millet artık seni biliyor. 31 Mart'ta CHP de, millet de senden kurtulacak.

KILIÇDAROĞLU YANIT VERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tunceli'nin Nazimiye ilçesinde donarak şehit düşen askerlerle ilgili açıklamalarına yanıt veren CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Senin bilmediğin bir şey daha yaptım, bu ülkenin kahraman rütbesini benim oğlum giydi, ya senin oğlun ne yaptı?'' diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle: ''İki askerimiz Tunceli'de donarak şehit oldu. Şehidin babası ile konuştuğumda şu bilgiyi aldım, kimse aramamış. Mezarlıklar müdürü arıyor, 'Oğlunuz şehit oldu mezarı hazır' diye. 21. yüzyılda nasıl olur da iki asker donarak şehit olur? Bunun hesabını birilerinin vermesi lazım. Ben şehidin, annenin, babanın hakkını savunuyorum.''

''Erdoğan 'Sen şehadetten ne anlarsın?' diyor. Ben çok iyi anlarım. Senin gitmediğin yerlere gittim ben. Senin bilmediğin bir şey daha yaptım, bu ülkenin kahraman rütbesini benim oğlum giydi, ya senin oğlun ne yaptı? 15 Temmuz şehitleri için para toplandı. Ne oldu bu para? Neden şehit yakınlarına verilmiyor? Ne oldu bu para, bunu da mı götürdün? Neden şehit yakınlarına vermiyorsun?''

Bir uyku tulumu veremediniz mi bu askerlere? Benim dedem falanca yerde dondu diyor. Onu bir tarafa bırakıyorum da 21. yüzyıldayız. Elin oğlu —50 derecede denize giriyor. 'Haklısın Kılıçdaroğlu ben bu işi araştıracağım' diyeceğine zeytinyağı gibi üste çıkıyorsun. En diplerdesin zaten.