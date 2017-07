Erdoğan, değişimin sinyalini verdi!

AKP'nin İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, değişim sinyalleri verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki için başlattığı yürüyüşe yönelik eleştirilerde bulundu.



Erdoğan, "Uluslararası kuruluşların, mahkemelerin dahi eleştirmediği tarzda terör davalarına saldırıyorsanız, Türk adaletini itham ediyorsanız yaptığınız iş bu ülkenin hayrına asla değildir. Terör örgütlerine karşı yapmayı aklınızdan geçirmediğiniz yürüyüşü, teröristleri ve onlara destek verenleri savunmak için başlatıyorsanız kimseyi amacınızın adalet olduğuna inandıramazsınız." ifadelerini kullandı.



Hazreti Mevlana'nın adaleti "Ağaca su vermek", zulmü ise "Dikene su vermek" olarak tanımladığını aktaran Erdoğan, "Siz bu tavrınızla dikene su vererek adaleti savunmuyor tam tersine zulmü yüceltiyorsunuz. Durumunuz budur. İlla bir hak arayacaksanız gidin FETÖ davalarının, PKK, DHKP-C davalarının görüldüğü mahkemelere, şehitlerin, gazilerin, milletin hakkını arayın. Gidin tabutlarına omuz verdiğiniz eli kanlı canilerin yetim ve öksüz bıraktığı çocukların hakkını arayın." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, gül dikenin gül dereceğini, rüzgar ekenin de fırtına biçeceğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:"Onun için buradan diyoruz ki darbecileri bırakıp darbeye maruz kalanları suçlayanlara yazıklar olsun. Teröristleri bırakıp terörle mücadele edenlerin üzerine gidenlere yazıklar olsun. Ülkesini bırakıp ülkesine saldıranların argümanlarına sarılanlara yazıklar olsun. Kendi milletvekillerinin dünyanın her yerinde vatana ihanet suçu kapsamında kabul edilen eylemine sahip çıkanlar, aslında taammüden aynı suça ortak olmaktadırlar.Konunun ne basın özgürlüyle ne düşünce ve ifade özgürlüğüyle ne milletvekili dokunulmazlığıyla ilgisinin olmadığını en iyi bu gürültüyü çıkaranlar biliyordur. Bir başka terör örgütüyle irtibatları sebebiyle kamudan ihraç edilen ve yine örgütün emriyle cezaevinde güya açlık grevi başlatanlara yine bunlar sahip çıkıyor. Bu da enterasan. Esasen bunların hiçbirinin derdi demokrasi ve özgürlükleri savunmak değil kendi suçlarını bastırmaktır."Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk milletinin tüm bu olup bitenleri gördüğünü, takip ettiğini ve feraseti ile neyin ne olduğunu gayet iyi bildiğini vurguladı.Her zaman ve her konuda olduğu gibi mücadelelerini vereceklerini, hakikatleri anlatacaklarını, gereken çabayı göstereceklerini ve takdiri millete bırakacaklarını ifade eden Erdoğan, "Teşkilatlarımızdan bu meseleleri milletimize anlatma konusunda çok daha aktif bir şekilde hareket etmelerini bekliyoruz. Milletimize hakikatleri anlatmadığımız her yerde, meydanın yalanlara, yanlışlara, iftiralara kalması kaçınılmazdır. Bunun için hep birlikte gece gündüz çalışmak, çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmayarak tüm vatandaşlarımıza gerçekleri anlatmak mecburiyetindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.Erdoğan, iki hafta sonra 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümüne ulaşacaklarına işaret ederek, "Bir ihtilal gecesi meydanlara yürüdük. Gökyüzü alev alev yanınca üstümüzden tekbirlerle çoğalıp sonsuz yare yürüdük, yürüdük. Sela vakti karadan ve denizden, karanlığın kalbine, aşikare yürüdük." dizelerini hatırlattı.Türkiye'nin son birkaç yıldır çok büyük hadiseleri arka arkaya yaşadığına dikkat çeken Erdoğan, şunları kaydetti:"Artık böylesine tarihi olayların bile sıradanlaşması, kanıksanması, böyle bir tehlikeyle yüz yüzeyiz. 15 Temmuz'un unutulmasına, unutturulmasına, bu ihanetin üzerinin örtülmesine, bu hainlerin yaptıkları alçaklığın hesabının sorulmasının önüne geçilmesine kesinlikle izin vermeyeceğiz. O gece canları pahasına sokakları, meydanları doldurarak ülkelerine sahip çıkan milyonların, şehitlerimizin ve gazilerimizin üzerimizdeki vebalini hiç aklımızdan çıkarmayacağız. Birileri hava meydanından kaçar gider ama birileri de orada şehadete yürür. İşte fark bu."Erdoğan, millete karşı sorumluluklarını ihmal etmeyeceklerini, hem Türkiye'yi büyütme, ileriye taşıma görevinin gereğini yapacaklarını hem de darbecilerden, teröristlerden, onları destekleyen iç ve dış güçlerden hesap sorma vazifelerini yerine getireceklerini ifade etti.Bölücü terör örgütü PKK'nın saldırısında yaşamını yitiren AK Parti Lice İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Mercan'a Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, "Şu anda bütün güvenlik güçlerimiz hareket halinde onun katillerini arıyorlar ve en kısa zamanda da bulacaklarına eminim." dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz'u resmi tatil ilan ettiklerini anımsatarak, "Hem 80 milyon vatandaşımızın hem de bundan sonraki nesillerin 15 Temmuz'un manasını en iyi şekilde öğrenmesini sağlamak mecburiyetindeyiz. 15 Temmuz'u Türkiye'de bir daha kimsenin darbe teşebbüsünde bulunmamasını, benzer bir ihaneti aklına dahi getirmemesini sağlamanın sembolü haline dönüştüreceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." şeklinde konuştu.Eski Türkiye'de darbe tarihlerinin resmi bayram ilan edildiğine, zoraki etkinliklerle millete darbeler ve darbecilerin şirin gösterilmeye çalışıldığına işaret eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bundan sonra 15 Temmuz'u milletimizin istiklalinin ve istikbalinin, bayrağımızın, ezanlarımızın, demokrasimizin kurtuluş tarihi, şehitlerimizi ve gazilerimizi anma vesilesi bir milli gün olarak kutlayacağız. Teşkilatlarımızdan 15 Temmuz'u anma etkinliklerine sahip çıkmalarını, yoğun ve samimi bir katılım göstermelerini özellikle bekliyorum. Biz de darbe girişimi gecesi bombalanan Mecliste, tankların ölüm saçtığı eski Boğaziçi, şimdiki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapılan programlara ve çeşitli toplantılara katılarak vazifemizi ifa edeceğiz."AK Parti'nin, Türkiye'nin en yaygın, en dinamik, en çalışkan teşkilatlarına sahip olması sayesinde bunca yıl ayakta kaldığını, bunca başarılara imza attığını vurgulayan Erdoğan, özellikle son 4 yıldır ardı ardına yaşanan hadiseler, seçimler ve halk oylaması süresince gayret ve fedakarlık gösteren teşkilatların her kademesinde görev yapan partililere teşekkür etti.Erdoğan, bu sürecin etkisiyle bazı teşkilatlarda "metal yorgunluğu" emareleri gördüklerini belirterek, şöyle devam etti:"Olağanüstü büyük kongremizle birlikte başlayan, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, bunun yanında Merkez Yürütme Kurulu toplantılarımızda olgunlaştırdığımız, bugün burada sizlerle birlikte daha da detaylandıracağımız bir çalışmamız var. Belde, ilçe ve il teşkilatlarımızda yorgunluk, atalet, çözülme işaretleri gördüğümüz arkadaşlarımızın daha dinamik, gayretli, üretken, vizyoner arkadaşlarımızla nöbet değişimi yapmalarını arzu ediyoruz. Başarılı teşkilatlarımızdaki arkadaşlarımız elbette görevlerine devam edeceklerdir ama genel olarak teşkilatlarımızda kapsamlı bir değişimin şart olduğunu, sanıyorum sizler de kabul edeceksiniz. Dünkü Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantımızda kongre takvimini büyük ölçüde netleştirdik. İlgili arkadaşlarımız size bu konuda detaylı bilgi verecekler."16 Nisan'da gerçekleştirilen halk oylamasıyla başarı ölçüsünün değiştiğine işaret eden Erdoğan, yüzde 49,9 oyun bile başarılı olmak için yetmediğini, netice almak için mutlaka yüzde 50+1'e ulaşmak zorunda olduklarını hatırlattı.Erdoğan, Cumhurbaşkanlığında rahat icraat yapabilmek için Mecliste de güçlü bir çoğunluğa sahip olmanın şart olduğunu vurguladı.Bu bakımdan 2019 seçimlerinin kendileri için kritik bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Erdoğan, "30 Mart 2014, 10 Ağustos 2014, 7 Haziran 2015, 1 Kasım 2015'in dışında 15 Temmuz darbesi sonrasındaki gelişmeler, 16 Nisan 2017 halk oylaması bize çok net bazı mesajlar vermiştir. Şayet birlikte yaşadığımız bu seçimlerden gereken dersleri çıkarmazsak, 2019'da işimiz gerçekten çok zor demektir." ifadelerini kullandı.AK Parti'nin diğer partilerden farklı olarak kendisini sürekli geliştirmeyi, değiştirebilmeyi, dönüştürmeyi, ileriye taşımayı başarabilen tek parti olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:"Bu sayede 15 yıldır her girdiğimiz seçimi kazandık ve kesintisiz bir şekilde iktidarda kaldık. Şu anda da değişim zilleri tüm gücüyle çalıyor. Bize düşen görev, bu çağrıya kulak vermek ve gereğini de yerine getirmektir. Teşkilatlarımızdaki arkadaşlarımızdan, kongre takvimine bu gözle bakmalarını, partimizi geleceğe hazırlayacak altyapıyı süratle kurmalarını özellikle bekliyorum."Erdoğan, toplantının basına kapalı bölümünde tüm bu konuları detaylı şekilde konuşacaklarını ifade etti.İl Başkanları Toplantısı'nın hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Erdoğan, il başkanlarından şehirlerindeki vatandaşlara selam götürmesini istedi.