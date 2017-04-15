Erdoğan: Evet diyenle hayır diyeni aynı kefeye koymam

Cumhurbaşkanı Erdoğan, referandumda evet diyenle hayır diyeni aynı kefeye koyamayacağını söyledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Tuzla'da yaptığı konuşmada 'bazıları şöyle diyor, 'evet' diyen de 'hayır' diyen de, kardeşim 'hayır' diyeni anlayışla karşılarım ama evetle hayırı aynı kefeye koyamam, aynı kefede, aynı torbada nasıl durur, olur mu böyle bir şey? Anlayışla karşılarız o ayrı mesele. Niye? Demokrasi bu. Ama eğer hepsini aynı yerde tartacak olursak neden bu kadar mücadele veriyoruz ki? Değil mi?" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Tuzla'da yaptığı konuşma özetle şöyle: "Kandil 'hayır' diyorsa, bölücü başının olduğu İmralı 'hayır' diyorsa, Pensilvanya'daki şarlatan 'hayır' diyorsa demek istikametimiz doğru değil mi? Yarın bir de sandıktan Allah'ın izniyle evetler patladığı zaman ne olacağını düşünün.Yarın akşam inşallah bu millet kendi bayramını yapacak. Bazıları şöyle diyor, 'evet' diyen de 'hayır' diyen de, kardeşim 'hayır' diyeni anlayışla karşılarım ama evetle hayırı aynı kefeye koyamam, aynı kefede, aynı torbada nasıl durur, olur mu böyle bir şey? Anlayışla karşılarız o ayrı mesele. Niye? Demokrasi bu. Ama eğer hepsini aynı yerde tartacak olursak neden bu kadar mücadele veriyoruz ki? Değil mi?"Anayasa değişikliği milletimize hem kendisinin hem çocuklarının geleceği için çok önemli bir yönetim sistemi teklif ediyor. Buna karşı çıkanlar dikkat ediniz, kendileri hiçbir teklif getirmiyor, sadece 'olmasın, yapılmasın, değişmesin' diyorlar. Siz bu kafayı çok iyi tanırsınız. Bunların ülkenin ve milletin hayrına dikilmiş bir tek ağaçları, üst üste konulmuş iki tuğlaları yoktur. Her şeye karşı çıkmayı, her şeye şimdi olduğu gibi 'hayır' demeyi siyaset sanıyorlar. Neye hayır dediklerini bilmedikleri için de sürekli saçmalıyorlar."